Más hockey, más terror y Geena Davis

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Series que marcaron una intensa semana para las plataformas de streaming

Tres meses después de que la serie canadiense de HBO “Heated Rivalry” causó revuelo en ratings al presentar romances gay en equipos de hockey, el mismo deporte le dio su respectivo éxito a otra plataforma.

Esto ocurrió a partir de su estreno a nivel mundial el pasado 13 de mayo, a través de Prime Video, con “Off Campus”, ya que, aunque a diferencia de aquella tiene como protagonistas a una joven pareja heterosexual —donde él, Garrett Graham (Belmont Cameli), es el capitán estrella de un equipo de hockey universitario, y ella, Hannah Wells (Ella Bright), es una estudiante de música con quien realiza una inusual apuesta—, al igual que “Heated Rivalry” atrajo desde el mercado al que va dirigida lo mismo que a la comunidad LGBT, y le fue tan bien que todavía en el curso de la semana de su estreno, al igual que la anterior, ya aseguró una segunda temporada.

Justo una semana después de este estreno, el pasado miércoles 20, Apple TV dio en el blanco una vez más con los amantes del género de terror, ya que, a unas semanas del estreno de su hit “La maldición de Widow’s Bay”, puso a disposición de sus suscriptores los dos primeros capítulos de “Máximo Placer Garantizado”, serie que, bajo la dirección de David Gordon Green —de la más reciente trilogía de Halloween—, le da seguimiento a Paula (Tatiana Maslany), una madre trabajadora en proceso de separación que pone en peligro su integridad y la de su pequeña hija al “congeniar” con un sexo servidor virtual y verse involucrada de improviso en una red de chantaje y asesinato.

Para cerrar “con broche de oro”, luego de haber reaparecido a lo grande al lado de Sabrina Carpenter en Coachella durante un homenaje a su clásico “Un final inesperado”, y de que esto sirviera como la imagen oficial del cartel de Cannes 2026 con motivo de su 35 aniversario, la ganadora del Oscar Geena Davis estrenó el pasado jueves 21, a través de Netflix, una no menos recomendable serie que, bajo el título de “The Boroughs: Jubilación Rebelde”, es un muy gratificante homenaje al clásico de ciencia ficción, también ganador de la estatuilla en 1985, Cocoon, donde un grupo de jubilados se enfrenta a alienígenas al lado de otros actores de primer nivel.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Abundio Novello

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Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

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