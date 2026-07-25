Más octogenarias y los 30 de Fiona Apple

Pocos días después del cumpleaños número 80 de la cantante de ascendencia mexicana Linda Ronstadt, hubo otras dos cantantes contemporáneas suyas que también soplaron varias velitas en su pastel.

El primero de ellos se dio a inicios de esta semana y correspondió a Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, mejor conocida como la cantante méxico-estadounidense Vikki Carr, quien el domingo 19 llegó a los 85 años de edad. Nacida el 19 de julio de 1941 en El Paso, Texas, adoptó su nombre artístico a principios de los años 60 y, en 1967, su álbum “It Must Be Him” fue nominado a tres premios Grammy. Dieciocho años después, en 1985, ganó el mismo galardón en la categoría de Mejor Grabación México-Estadounidense por su álbum en español “Simplemente Mujer”, que incluía su éxito “Ni princesa ni esclava”, entre otros.

El segundo cumpleaños se dio a mediados de semana y correspondió a las ocho décadas de vida de la cantante francesa Mireille Mathieu, quien el miércoles 22 de julio cumplió 80 años. Aún activa, con conciertos programados, sobre todo en Berlín, Alemania, a finales de octubre próximo, llegó a ser conocida principalmente en su país, así como en Bélgica, Suiza y gran parte de Europa, como “El ruiseñor de Aviñón”. Su reconocimiento la llevó a viajar a nuestro país en los años 80 para protagonizar la película para televisión “Los Cuentos de Cri-Cri”, producida por Televisa en 1984, compartiendo créditos con el gran tenor Plácido Domingo y las primeras actrices Ofelia Medina y Carmen Montejo.

Para terminar, y hablando tanto de aniversarios como de premios Grammy y proyectos para la pantalla chica, el jueves 23 quien estuvo festejando, por su cuenta, el 30 aniversario de la salida de su álbum debut “Tidal” fue Fiona Apple. Con este disco obtuvo el primero de los tres premios Grammy que ha cosechado a lo largo de su discografía, al ganar la categoría de Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rock por su sencillo “Criminal”. Apenas una semana después de esta celebración, y tras un considerable tiempo sin que se supiera de ella, regresó por todo lo alto al interpretar el tema principal de la nueva serie “Lucky”, protagonizada por la actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy para Apple TV.

Sin embargo, aunque pudiera parecer otra cosa, lejos de ser una “one hit wonder”, Fiona fue todo lo contrario. Hacia finales de la década de los 90, poco después de grabar el cover de “Across the Universe”, de The Beatles, para la película “Pleasantville”, protagonizada por Tobey Maguire en 1998, lanzó su segundo álbum, “When the Pawn” (1999), concebido durante su relación sentimental con el hoy ganador del Oscar Paul Thomas Anderson, quien por esa misma época filmaba la película “Magnolia”, además de dirigir algunos de los videos musicales de la cantante. El álbum fue ampliamente aclamado, obtuvo certificación de platino y abrió el camino para nuevos reconocimientos, incluidos otros premios Grammy por “Extraordinary Machine” (2006).

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