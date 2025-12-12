‘Más oscuros y aterradores’... Ross Duffer sobre los últimos capítulos de Stranger Things

El conflicto contra Vecna continúa intensificándose mientras Eleven y sus amigos enfrentan nuevas amenazas, incluidos Demogorgones y fuerzas sobrenaturales desatadas en Hawkins.

La espera para conocer más sobre la última temporada de Stranger Things comienza a acortarse. Ross Duffer, cocreador de la serie, compartió detalles de los tres capítulos que integran el volumen 2, asegurando que serán más oscuros y aterradores que todo lo visto antes.

Además, un nuevo poder se despierta en uno de los personajes, superando incluso a las habilidades de Eleven y ofreciendo una posible ventaja para equilibrar la batalla.

DETALLES DE LOS CAPÍTULOS 5, 6 Y 7

Ross Duffer reveló los nombres y pistas clave sobre los episodios 5, 6 y 7, que componen el volumen 2 de la quinta temporada.

El capítulo 5, titulado Shock Jock, retoma la historia inmediatamente después de Will, el mago. Personajes ya conocidos regresan bajo un tono más oscuro y con escenas que amplían la amenaza de Vecna.

El capítulo 6, Escape de Camazotz, marca el regreso de Shawn Levy como director y es descrito como la producción más grande del volumen, con actuaciones destinadas a conmover y hacer llorar a los espectadores.

UN CAPÍTULO EMOTIVO Y EL FINAL CERCA

Sobre el capítulo 7, El puente, Duffer adelantó que será uno de los episodios más emotivos de toda la temporada, solo superado por el final de la serie.

Netflix ya liberó los primeros cuatro capítulos de la temporada 5, donde vimos el regreso de Max en un entorno onírico creado por Vecna y el creciente protagonismo de Will Byers en la trama.

El volumen 2 y el capítulo final tienen fechas confirmadas: los episodios 5, 6 y 7 se estrenan el 25 de diciembre a las 7:00 p.m., mientras que el capítulo 8, El lado correcto, llegará el 31 de diciembre a la misma hora.

EL PODER OCULTO DE WILL BYERS

El cuarto episodio revela un giro inesperado: Will asesina a tres Demogorgones de forma similar a Vecna, generando dudas sobre un posible despertar de poderes.

Ross Duffer aclaró que Will no desarrolla habilidades propias; en realidad, canaliza los poderes de Vecna debido a su conexión desde la primera temporada, cuando fue secuestrado y enlazado a la colmena.

Esta conexión convierte a Will en un conducto del villano, generando un conflicto emocional y estratégico clave para el desenlace de la serie.

DATOS CURIOSOS

• Shawn Levy regresa como director por primera vez desde la temporada 2.

• El capítulo Shock Jock marca el retorno de personajes inesperados.

• El final de Stranger Things se estrenará el último día de 2025.