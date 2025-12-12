‘Más oscuros y aterradores’... Ross Duffer sobre los últimos capítulos de Stranger Things

Show
/ 12 diciembre 2025
    ‘Más oscuros y aterradores’... Ross Duffer sobre los últimos capítulos de Stranger Things
    Ross Duffer adelantó detalles de los episodios 5, 6 y 7 de la temporada final de Stranger Things, describiéndolos como más oscuros, emotivos y llenos de revelaciones clave que cambiarán el rumbo del enfrentamiento contra Vecna. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Ross Duffer reveló detalles del volumen 2 de Stranger Things 5: capítulos más oscuros, emotivos y decisivos para la batalla final contra Vecna

La espera para conocer más sobre la última temporada de Stranger Things comienza a acortarse. Ross Duffer, cocreador de la serie, compartió detalles de los tres capítulos que integran el volumen 2, asegurando que serán más oscuros y aterradores que todo lo visto antes.

El conflicto contra Vecna continúa intensificándose mientras Eleven y sus amigos enfrentan nuevas amenazas, incluidos Demogorgones y fuerzas sobrenaturales desatadas en Hawkins.

Además, un nuevo poder se despierta en uno de los personajes, superando incluso a las habilidades de Eleven y ofreciendo una posible ventaja para equilibrar la batalla.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A celebrar! Se convierte ‘Stranger Things 5’ en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix

DETALLES DE LOS CAPÍTULOS 5, 6 Y 7

Ross Duffer reveló los nombres y pistas clave sobre los episodios 5, 6 y 7, que componen el volumen 2 de la quinta temporada.

El capítulo 5, titulado Shock Jock, retoma la historia inmediatamente después de Will, el mago. Personajes ya conocidos regresan bajo un tono más oscuro y con escenas que amplían la amenaza de Vecna.

El capítulo 6, Escape de Camazotz, marca el regreso de Shawn Levy como director y es descrito como la producción más grande del volumen, con actuaciones destinadas a conmover y hacer llorar a los espectadores.

UN CAPÍTULO EMOTIVO Y EL FINAL CERCA

Sobre el capítulo 7, El puente, Duffer adelantó que será uno de los episodios más emotivos de toda la temporada, solo superado por el final de la serie.

Netflix ya liberó los primeros cuatro capítulos de la temporada 5, donde vimos el regreso de Max en un entorno onírico creado por Vecna y el creciente protagonismo de Will Byers en la trama.

El volumen 2 y el capítulo final tienen fechas confirmadas: los episodios 5, 6 y 7 se estrenan el 25 de diciembre a las 7:00 p.m., mientras que el capítulo 8, El lado correcto, llegará el 31 de diciembre a la misma hora.

EL PODER OCULTO DE WILL BYERS

El cuarto episodio revela un giro inesperado: Will asesina a tres Demogorgones de forma similar a Vecna, generando dudas sobre un posible despertar de poderes.

Ross Duffer aclaró que Will no desarrolla habilidades propias; en realidad, canaliza los poderes de Vecna debido a su conexión desde la primera temporada, cuando fue secuestrado y enlazado a la colmena.

Esta conexión convierte a Will en un conducto del villano, generando un conflicto emocional y estratégico clave para el desenlace de la serie.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Coronan a la ‘Reina del Grito’! Recibe Sarah Paulson su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

DATOS CURIOSOS

• Shawn Levy regresa como director por primera vez desde la temporada 2.

• El capítulo Shock Jock marca el retorno de personajes inesperados.

• El final de Stranger Things se estrenará el último día de 2025.

Temas


Stranger Things

Organizaciones


Netflix

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey