¡A celebrar! Se convierte ‘Stranger Things 5’ en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix

Apenas hace una semana que la primera tanda de episodios de la temporada final de ‘Stranger Things’ se estrenó y ya le dio un nuevo hito a la plataforma, al show y, claro, a sus fans: se convirtió en el mayor debut televisivo de un programa en inglés en la historia de Netflix.

Con 59.6 millones de visualizaciones desde su llegada el pasado miércoles, la producción de los hermanos Duffer se mantiene como número 1 en 90 países, además de aparecer en el Top 10 de 93 naciones, incluidas sus temporadas anteriores.

En conjunto, las cuatro primeras entregas acumulan 1,200 millones de visualizaciones desde su estreno, de acuerdo con datos de Netflix.