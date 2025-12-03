¡A celebrar! Se convierte ‘Stranger Things 5’ en el mayor estreno televisivo en inglés de Netflix
Este es el tercer mejor arranque de la historia de la plataforma, solo superada por las temporadas 2 y 3 de la surcoreana ‘El Juego del Calamar’
Apenas hace una semana que la primera tanda de episodios de la temporada final de ‘Stranger Things’ se estrenó y ya le dio un nuevo hito a la plataforma, al show y, claro, a sus fans: se convirtió en el mayor debut televisivo de un programa en inglés en la historia de Netflix.
Con 59.6 millones de visualizaciones desde su llegada el pasado miércoles, la producción de los hermanos Duffer se mantiene como número 1 en 90 países, además de aparecer en el Top 10 de 93 naciones, incluidas sus temporadas anteriores.
En conjunto, las cuatro primeras entregas acumulan 1,200 millones de visualizaciones desde su estreno, de acuerdo con datos de Netflix.
the world has flipped upside down. Stranger Things 5 is the #1 show IN THE WORLD! pic.twitter.com/GtIcp7FFlo— sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) December 2, 2025
¿QUÉ LOGRÓ ‘STRANGER THINGS’?
Esta cifra sitúa a Stranger Things como el tercer mejor arranque en la historia de la plataforma, solo superado por las temporadas 2 y 3 de la surcoreana ‘Squid Game’ (El juego del calamar), según Variety.
Ambientada en la década de los ochenta, Stranger Things sigue a un grupo de amigos adolescentes que descubren experimentos secretos gubernamentales y fuerzas sobrenaturales del denominado Upside Down (El Otro Lado).
La última temporada se dividirá en varias partes: la primera, ya disponible con cuatro capítulos; la segunda, que se estrena el 25 de diciembre con tres episodios; y la parte final, que llegará el último día del año.
La nueva temporada se sitúa en el otoño de 1987, cuando Hawkins está marcado por la apertura de nuevas “grietas” interdimensionales. La pandilla de héroes se une para encontrar y matar a Vecna, mientras el Gobierno mantiene el pueblo bajo cuarentena militar e intensifica la búsqueda de Once, quien ha desaparecido. (Con información de EFE)