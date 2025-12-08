‘Me dan miedo las agujas’: Desmiente Sydney Sweeney haberse sometido a cirugía plástica

Su talento, su carisma y, por supuesto, su belleza han colocado a Sydney Sweeney en el centro de atención de Hollywood y de la prensa internacional. Aunque la actriz se esfuerza por destacar por su calidad interpretativa, constantemente enfrenta rumores y especulaciones sobre su imagen.

El más reciente la señala de haberse sometido a una cirugía estética facial, asegurando que cambios en su apariencia la “delatan” ante cámaras y público. Sin embargo, la actriz fue contundente.

“No me he operado. Me dan mucho miedo las agujas”, declaró Sweeney, explicando que las variaciones en su aspecto responden únicamente al crecimiento, al maquillaje y a la iluminación profesional.