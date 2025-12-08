‘Me dan miedo las agujas’: Desmiente Sydney Sweeney haberse sometido a cirugía plástica
La estrella de ‘Euphoria’ rechazó el uso de rellenos faciales y aseguró que los rumores que circulan en redes sociales son totalmente falsos
Su talento, su carisma y, por supuesto, su belleza han colocado a Sydney Sweeney en el centro de atención de Hollywood y de la prensa internacional. Aunque la actriz se esfuerza por destacar por su calidad interpretativa, constantemente enfrenta rumores y especulaciones sobre su imagen.
El más reciente la señala de haberse sometido a una cirugía estética facial, asegurando que cambios en su apariencia la “delatan” ante cámaras y público. Sin embargo, la actriz fue contundente.
“No me he operado. Me dan mucho miedo las agujas”, declaró Sweeney, explicando que las variaciones en su aspecto responden únicamente al crecimiento, al maquillaje y a la iluminación profesional.
¿QUÉ LE PASÓ A SYDNEY SWEENEY?
En una entrevista con la revista Allure, la joven de 27 años reiteró no haberse sometido nunca a cirugías plásticas ni a rellenos faciales, calificando como “puras mentiras” lo que circula en redes sociales
“No me comparen con mi apariencia de 12 años. Claro que me veré diferente”, afirmó. También reveló que una antigua lesión cercana al ojo izquierdo —que requirió 19 puntos de sutura tras un accidente de coche mientras practicaba wakeboard— dejó su párpado ligeramente irregular, lo que suele generar especulaciones infundadas.
OTRA POLÉMICA
Sus declaraciones se dan poco después de que Sweeney se viera envuelta en una controversia por una campaña de American Eagle, de la que algunos usuarios la acusaron falsamente de racismo meses atrás.
La actriz enfatizó que está “en contra de cualquier tipo de odio y división”, rechazando cualquier vínculo con las interpretaciones negativas del anuncio.
Mientras tanto, continúa con una agenda llena en cine y televisión. Actualmente promociona su nueva película The Housemaid, que llegará a cines a mediados de diciembre. (Con información de Reforma)