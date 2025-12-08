Corona TIME a Leonardo DiCaprio como el Artista del Año

Para sorpresa de muchos de sus fans Leonardo DiCaprio resultó nombrado Artista del Año por la revista TIME, añadiendo un nuevo reconocimiento a una temporada histórica impulsada por el éxito arrollador de su última película, ‘Una Batalla Tras Otra’.

La noticia se celebró en redes sociales, en donde el histrión recibió mayormente el cariño de los fanáticos y la celebración del nombramiento.

Y es que precisamente este lunes la película se impuso en la cima del circuito de premios de Hollywood tras obtener 9 nominaciones a los Globos de Oro, convirtiéndose en una de las candidatas más aclamadas del año en la carrera rumbo al Oscar.