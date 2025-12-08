Corona TIME a Leonardo DiCaprio como el Artista del Año

Show
/ 8 diciembre 2025
    Corona TIME a Leonardo DiCaprio como el Artista del Año
    Elección. La revista anota que el actor estadounidense ha construido “una carrera que muchos de sus colegas envidiarían. FOTO: ARCHIVO

La película que protagonizó ‘Una Tras Otra’ logró 9 nominaciones a los Globos de Oro, incluido a Mejor Actor Protagónico

Para sorpresa de muchos de sus fans Leonardo DiCaprio resultó nombrado Artista del Año por la revista TIME, añadiendo un nuevo reconocimiento a una temporada histórica impulsada por el éxito arrollador de su última película, ‘Una Batalla Tras Otra’.

La noticia se celebró en redes sociales, en donde el histrión recibió mayormente el cariño de los fanáticos y la celebración del nombramiento.

Y es que precisamente este lunes la película se impuso en la cima del circuito de premios de Hollywood tras obtener 9 nominaciones a los Globos de Oro, convirtiéndose en una de las candidatas más aclamadas del año en la carrera rumbo al Oscar.

¿QUÉ PASÓ CON LEONARDO DICAPRIO?

Con más de 35 años de carrera, DiCaprio se ha consolidado como una verdadera estrella de cine. Su filmografía incluye innumerables actuaciones aclamadas, y aunque ha tenido algunos tropiezos cinematográficos, su trabajo continúa moldeando el cine moderno. Su esperado Premio de la Academia por El Renacido (2015) sigue siendo recordado por la industria y sus fans.

Una Batalla Tras Otra’ supone la primera colaboración de DiCaprio con el cineasta Paul Thomas Anderson, y la crítica ya la considera su mejor trabajo hasta la fecha.

TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano

“He estado pensando mucho en la frecuencia con la que ha habido ideas para historias tan originales como esta, sin conexión con nada histórico, sin personajes del pasado, sin género, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, dice el histrión.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Leonardo Dicaprio

Organizaciones


Revista Time

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix