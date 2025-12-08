Corona TIME a Leonardo DiCaprio como el Artista del Año
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La película que protagonizó ‘Una Tras Otra’ logró 9 nominaciones a los Globos de Oro, incluido a Mejor Actor Protagónico
Para sorpresa de muchos de sus fans Leonardo DiCaprio resultó nombrado Artista del Año por la revista TIME, añadiendo un nuevo reconocimiento a una temporada histórica impulsada por el éxito arrollador de su última película, ‘Una Batalla Tras Otra’.
La noticia se celebró en redes sociales, en donde el histrión recibió mayormente el cariño de los fanáticos y la celebración del nombramiento.
Y es que precisamente este lunes la película se impuso en la cima del circuito de premios de Hollywood tras obtener 9 nominaciones a los Globos de Oro, convirtiéndose en una de las candidatas más aclamadas del año en la carrera rumbo al Oscar.
¿QUÉ PASÓ CON LEONARDO DICAPRIO?
Con más de 35 años de carrera, DiCaprio se ha consolidado como una verdadera estrella de cine. Su filmografía incluye innumerables actuaciones aclamadas, y aunque ha tenido algunos tropiezos cinematográficos, su trabajo continúa moldeando el cine moderno. Su esperado Premio de la Academia por El Renacido (2015) sigue siendo recordado por la industria y sus fans.
‘Una Batalla Tras Otra’ supone la primera colaboración de DiCaprio con el cineasta Paul Thomas Anderson, y la crítica ya la considera su mejor trabajo hasta la fecha.
TE PUEDE INTERESAR: De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano
“He estado pensando mucho en la frecuencia con la que ha habido ideas para historias tan originales como esta, sin conexión con nada histórico, sin personajes del pasado, sin género, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, dice el histrión.