México impulsa éxito de ‘Super Mario Galaxy: La Película’ con millonaria taquilla
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La nueva entrega del universo de Mario lidera ingresos globales con fuerte respaldo del público mexicano
Tal parece que se cumplirá la expectativa de los fanáticos de Mario Bros y, esta vez, la audiencia mexicana fue la que destacó a nivel internacional, al aportar poco más de 29.1 millones de dólares en el primer fin de semana de ‘Super Mario Galaxy: La Película’.
Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles, aprovechando las vacaciones de Pascua. Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, consolidándose como el más reciente éxito con clasificación PG.
México encabeza el mercado internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 pantallas, seguido por Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones.
De acuerdo con cifras de la Canacine, la cinta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic se ubica en la primera posición, con una asistencia de más de 6 millones de personas y un ingreso que destaca a nivel internacional, dejando por debajo a producciones como ‘Proyecto Fin del Mundo’ y ‘Hoppers: Operación Castor’.
La crítica especializada otorgó a la película un 42% de aprobación, mientras que la audiencia le dio un 89% en el sitio Rotten Tomatoes.