¿Miss México expulsada de Miss Universo? Esto es lo que ocurrió durante el encontronazo entre Fátima Bosh y Nawat

El certamen Miss Universo 2025 se vio envuelto en controversia luego del enfrentamiento entre la representante mexicana, Fátima Bosch, y el presidente del concurso, Nawat Itsaragrisil, quien solicitó la intervención del personal de seguridad durante el incidente. Un video, grabado durante una reunión formal con presencia de cámaras y difundido de manera viral, muestra a Itsaragrisil cuestionando a Bosch respecto a la difusión de contenido relacionado con Tailandia, país sede del concurso.

¿QUÉ PASÓ ENTRE FÁTIMA BOSH Y NAWAT ITSARAGRISIL, PRESIDENTE DE MISS UNIVERSO? En el clip difundido en redes sociales, el presidente del certamen se dirige a la concursante mexicana para preguntarle si era cierto que no publicaría material sobre Tailandia.“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, se escucha decir a Itsaragrisil. Bosch, aparentemente confundida, intentó responder: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. No obstante, el organizador insistió y señaló que había recibido reportes de integrantes de su equipo indicando que la mexicana no mostraba interés ni realizaba publicaciones sobre el país anfitrión. La concursante negó tal comportamiento y señaló: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé...”.Sin embargo, la insistencia continuó cuando Itsaragrisil interrogó directamente:“¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.Bosch respondió: “Sí, por supuesto, sí”. Durante el intercambio, el empresario también dirigió críticas hacia el director nacional de México, a quien acusó de haber sido expulsado del país y lo calificó como “cabeza hueca para la reina”.Ante ello, Bosch afirmó: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”.Itsaragrisil replicó: “Sí tienes voz, pero debes respetar”. El diálogo alcanzó su punto más tenso cuando la mexicana expresó:“Sí, pero usted no me está respetando como mujer”.

PRESIDENTE DE MIS UNIVERSO LLAMA A SEGURIDAD TRAS ENCONTRONAZO CON FÁTIMA BUSH Tras estas palabras, el presidente ordenó llamar al personal de seguridad, lo que provocó reacciones entre las delegadas presentes. Varias de ellas manifestaron su desconcierto y se escucharon expresiones de apoyo a Bosch, entre ellas: “Este no es el modo de tratar a las delegadas”. Previo a salir del lugar, la representante mexicana afirmó:“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”. En el video también se aprecia que, al intentar retirarse, Bosch fue detenida por el empresario, quien reiteró su orden a seguridad. Algunas concursantes se levantaron para mostrar respaldo a la mexicana, ante lo cual Itsaragrisil advirtió:“Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”. ¿POR QUÉ NAWAT SEÑALÓ A MISS MÉXICO DE NO CUMPLIR CON LAS INDICACIONES? De acuerdo con los seguidores del certamen y la información oficial que se encuentran en las cuentas de Miss Universo y de Nawat, el empresario organizó un concurso de votaciones para que elegir a 10 participantes de Miss Universo que ganarían una cena con él. Este concurso no se encontraba autorizado por Miss Universo, por lo que la difusión de su contenido no era obligatoria. Sin embargo, Nawat no solo es señalado por este hecho. En su propio concurs, Miss Grand Internacional, la ganadora Rachel Gupta, renunció a su corona denunciando un ambiente tóxico, Incluyendo presunto maltrato, manipulación, promesas incumplidas. Nawat a sido acusado de usar a las participantes para promocionar diversos productos y eventos que no tienen relación con los certámenes, utilizándolas para fines comerciales del empresario. FÁTIMA BOSH DENUNCIA ANTE PRENSA MALOS TRATOS DE NAWAT Tras el episodio, Bosch ofreció declaraciones a medios de comunicación, en las que calificó la interacción como irrespetuosa. “Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo”, señaló. Indicó que su intención es actuar conforme a las reglas del certamen y representar adecuadamente a su país. “Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo intento ser amable, dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas”, añadió. Bosch destacó que su postura busca defender la dignidad de las participantes al señalar: “Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso”. En un mensaje dirigido a su audiencia, expresó :“No importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita la dignidad, deben irse”.

ACTUAL MISS UNIVERSO, VICTORIA KJæER, RESPALDA A MISS MÉXICO, FÁTIMA BOSH La ganadora de Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, representante de Dinamarca, abandonó el lugar tras lo ocurrido y declaró: “Esto es sobre los derechos de las mujeres. Lo siento mucho. Necesitamos hacer algo más grande. Tenemos respeto por todos, pero así no se pueden manejar las cosas para destrozar a otras chicas”.

MISS UNIVERSO COMPARTE COMUNICADO OFICIAL Y RETOMA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Horas después de la difusión del video, la Organización Miss Universo emitió un comunicado a través de sus plataformas oficiales. En el mensaje, la organización reiteró su intención de mantener coordinación con la comunidad anfitriona y con la Organización Miss Grand International (MGI) para garantizar el bienestar de las participantes durante la edición número 74 del concurso. “La Organización Miss Universo (MUO) reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Organización Miss Grand International (MGI) y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la 74.ª edición del certamen Miss Universo”, señala el comunicado. Asimismo, se informó que una delegación encabezada por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para fortalecer la cooperación con las autoridades locales y asegurar condiciones adecuadas durante el desarrollo del evento.