¡Toca soportar! Lisa arrasa con ‘SaWaDiKa’ y supera los 139 millones de vistas en YouTube
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La estrella tailandesa debutó en Spotify Global en el lugar 13, con lo que destacó en los rankings de streaming internacionales
No cabe duda de que Lisa es una de las representantes del K-pop con mayor relevancia y viralidad, ya que, a solo cuatro días del estreno de su más reciente sencillo, ‘SaWaDiKa’, registró en YouTube 139 millones 401 mil 346 visualizaciones.
A la par de su debut en Spotify, Lisa se apoderó de la posición 13 en el listado de Spotify Global, lo que representó un arranque positivo de su nueva apuesta, superando canciones como ‘Choosin’ Texas’ de Ella Langley y ‘SWIM’ de BTS.
La estrella de BLACKPINK debutó en las listas de éxitos de 55 países diferentes en Apple Music, mientras que en México se ubica en el sexto lugar del chart de Apple. Su nueva apuesta musical llega luego de haber formado parte del soundtrack de la Copa Mundial de la FIFA hace unos meses.
NUEVA APUESTA
El lanzamiento de Lisa se da a semanas de que publique su nueva producción musical completa como solista, titulada ‘Press Play’, para el 23 de octubre luego de que en 2024 lanzara ‘Alterego’, con la que tuvo diversas presentaciones en conciertos y festivales como ‘Coachella’.
Con este logro ‘Sawadika’ se convierte en el video musical más visto de 2026 y registra el día de estreno más grande para cualquier video musical lanzado este año
A la par de Lisa, solo unas horas después, Jisoo también lanzó su nueva apuesta musical, titulada ‘Click’, canción que cuenta con un video oficial dirigido por Joseph Kahn, considerado uno de los directores más importantes de videos musicales.
La nueva canción de Jisoo registra, hasta este lunes 7 de septiembre, 27 millones de reproducciones, además de ubicarse en el quinto lugar de iTunes México.