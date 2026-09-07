¡Toca soportar! Lisa arrasa con ‘SaWaDiKa’ y supera los 139 millones de vistas en YouTube

No cabe duda de que Lisa es una de las representantes del K-pop con mayor relevancia y viralidad, ya que, a solo cuatro días del estreno de su más reciente sencillo, ‘SaWaDiKa’, registró en YouTube 139 millones 401 mil 346 visualizaciones.

A la par de su debut en Spotify, Lisa se apoderó de la posición 13 en el listado de Spotify Global, lo que representó un arranque positivo de su nueva apuesta, superando canciones como ‘Choosin’ Texas’ de Ella Langley y ‘SWIM’ de BTS.

La estrella de BLACKPINK debutó en las listas de éxitos de 55 países diferentes en Apple Music, mientras que en México se ubica en el sexto lugar del chart de Apple. Su nueva apuesta musical llega luego de haber formado parte del soundtrack de la Copa Mundial de la FIFA hace unos meses.