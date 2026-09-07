¡Toca soportar! Lisa arrasa con ‘SaWaDiKa’ y supera los 139 millones de vistas en YouTube

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    ¡Toca soportar! Lisa arrasa con ‘SaWaDiKa’ y supera los 139 millones de vistas en YouTube
    Apuesta. La estrella tailandesa continúa consolidando su carrera como solista con ‘SaWaDiKa’, su más reciente lanzamiento musical. FOTO: X@BLACKPINKBRASIL

La estrella tailandesa debutó en Spotify Global en el lugar 13, con lo que destacó en los rankings de streaming internacionales

No cabe duda de que Lisa es una de las representantes del K-pop con mayor relevancia y viralidad, ya que, a solo cuatro días del estreno de su más reciente sencillo, ‘SaWaDiKa’, registró en YouTube 139 millones 401 mil 346 visualizaciones.

A la par de su debut en Spotify, Lisa se apoderó de la posición 13 en el listado de Spotify Global, lo que representó un arranque positivo de su nueva apuesta, superando canciones como ‘Choosin’ Texas’ de Ella Langley y ‘SWIM’ de BTS.

La estrella de BLACKPINK debutó en las listas de éxitos de 55 países diferentes en Apple Music, mientras que en México se ubica en el sexto lugar del chart de Apple. Su nueva apuesta musical llega luego de haber formado parte del soundtrack de la Copa Mundial de la FIFA hace unos meses.

NUEVA APUESTA

El lanzamiento de Lisa se da a semanas de que publique su nueva producción musical completa como solista, titulada ‘Press Play’, para el 23 de octubre luego de que en 2024 lanzara ‘Alterego’, con la que tuvo diversas presentaciones en conciertos y festivales como ‘Coachella’.

Con este logro ‘Sawadika’ se convierte en el video musical más visto de 2026 y registra el día de estreno más grande para cualquier video musical lanzado este año

A la par de Lisa, solo unas horas después, Jisoo también lanzó su nueva apuesta musical, titulada ‘Click’, canción que cuenta con un video oficial dirigido por Joseph Kahn, considerado uno de los directores más importantes de videos musicales.

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La nueva canción de Jisoo registra, hasta este lunes 7 de septiembre, 27 millones de reproducciones, además de ubicarse en el quinto lugar de iTunes México.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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