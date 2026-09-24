¿Stray Kids en el Zócalo? Sheinbaum no descarta llevar al K-pop a la Plaza de la Constitución

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    ¿Stray Kids en el Zócalo? Sheinbaum no descarta llevar al K-pop a la Plaza de la Constitución
    Unión. Claudia Sheinbaum destacó el acercamiento cultural entre México y Corea del Sur a través de la música, las películas y las series. FOTO: FACEBOOK@STARYKIDS/GOBIERNO DE MÉXICO

Durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae-myung, la presidenta mexicana habló del auge del K-pop y dejó abierta la posibilidad de negociar una presentación de Stray Kids en la Ciudad de México

La ola de conciertos de grupos y famosos ídolos del K-pop llegó de nuevo hasta Palacio Nacional, esto debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y entre los múltiples temas que abordarían podría estar una presentación gratuita de Stray Kids en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo dijo que negociar la presentación del grupo surcoreano de K-pop Stray Kids podría ser uno de los temas que abordara en la reunión que tendría este jueves con el presidente de la República de Corea.

“Ya vamos a ver”, respondió la mandataria a la pregunta: “¿Podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México?”.

REGALARON BOLETOS A NIÑOS

La mandataria federal informó que el grupo surcoreano dará un concierto en la Ciudad de México y que su administración regaló 10 boletos a través del DIF para niñas y niños de escasos recursos.

“Se llama Stray Kids el grupo que viene, es como un BTS más pequeño, no sé si son niños y niñas, son jovencitos, más jóvenes que los integrantes de BTS. Van a estar también en un concierto, por cierto, regalamos 10 boletos para niñas y niños de escasos recursos a través del DIF, para que puedan asistir”, dijo.

La morenista también expresó que el pop coreano “ha tenido muchísimo éxito” en distintas áreas, tanto en la música como en películas y series, lo que “ha acercado mucho a los jóvenes mexicanos y coreanos”.

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El pasado 6 de mayo, Claudia Sheinbaum recibió a la popular agrupación BTS en Palacio Nacional y, junto con ellos, salió al balcón para saludar a las cerca de 50 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino. El encuentro fue un saludo a los seguidores y no un concierto.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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