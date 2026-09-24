¿Stray Kids en el Zócalo? Sheinbaum no descarta llevar al K-pop a la Plaza de la Constitución

La ola de conciertos de grupos y famosos ídolos del K-pop llegó de nuevo hasta Palacio Nacional, esto debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y entre los múltiples temas que abordarían podría estar una presentación gratuita de Stray Kids en el Zócalo de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo dijo que negociar la presentación del grupo surcoreano de K-pop Stray Kids podría ser uno de los temas que abordara en la reunión que tendría este jueves con el presidente de la República de Corea.

“Ya vamos a ver”, respondió la mandataria a la pregunta: “¿Podrían estar en el Zócalo de la Ciudad de México?”.