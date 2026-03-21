‘Mujeres imperfectas’, ‘Los Asesinos de Colosio’ y ‘Mi Rival’

Con la segunda mitad del mes de las mujeres las plataformas de streaming estrenaron desde series hasta telenovelas con protagonistas femeninas lo mismo que una serie documental en vísperas de un triste aniversario:

‘MUJERES IMPERFECTAS’ (APPLE TV): A casi un año de haber estrenado la última temporada de “El cuento de la criada”, la serie que no solo protagonizó sino que también llegó a dirigir la actriz Elisabeth Moss, desde el miércoles pasado regresó con los dos primeros capítulos de esta serie donde compartiendo créditos con Kerry Washington (““Scandal”; “Little Fires Everywhere”) y Kate Mara (hermana de Rooney) como tres amigas cuyos secretos oscuros salen a relucir a raíz del asesinato de una ellas, y aunque esas dos primeras entregas dejaron mucho qué desear en comparación de proyectos anteriores, sus solas presencias sobresalen por encima del material.

‘LOS ASESINOS DE COLOSIO’ (HBO): Como mencionamos al inicio de este comentario, en vísperas del aniversario número 32 este lunes 23 del asesinato del candidato presidencial por el PRI Luis Donaldo Colosio esta plataforma estrenó el jueves 19 los tres capítulos que conforman este nuevo documental que abarca desde las primeras investigaciones de los supuestos autores materiales e intelectuales del magnicidio hasta testimonios de reconocidos periodistas como Ramón Alberto Garza (“El Norte”) como testigos presenciales de situaciones que corroboran una de las hipótesis de que detrás del mismo estuvo el crimen organizado, entre otros más.

‘MI RIVAL’ (VIX): Cerrando la semana y coincidiendo con la llegada de la primavera el viernes 20 se estrenaron los primeros capítulos de la telenovela que aunque durante sus grabaciones se manejó como una nueva versión de “La Malquerida” en realidad resultó más gratificante por ser más bien de otra del mismo título de la autoría de Inés Rodena (“Doménica Montero”; “Los Ricos También Lloran”) que bajo la producción de Carmen Armendáriz presenta a Alejandra Barros en un protagónico dos décadas después del primero que fue en “Mariana de la Noche” (2002) como una hacendada que rivaliza con su hija (Ela Velden) por el amor de su capataz (Sebastián Rulli).

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