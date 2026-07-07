Anuncia Elton John que dará dos conciertos en octubre en México

Una verdadera sorpresa resultó el anuncio del cantante Elton John, quien confirmó desde sus redes sociales que volverá a México el próximo otoño con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, tras años de ausencia.

El británico expresó la emoción que le genera volver a encontrarse con el público mexicano, luego de que la pandemia le impidiera visitar Latinoamérica durante su gira de despedida.

“Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre”, escribió el intérprete.