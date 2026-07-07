Anuncia Elton John que dará dos conciertos en octubre en México
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El cantante británico se presentará los días 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte; la preventa iniciará el 15 de julio y la venta general un día después
Una verdadera sorpresa resultó el anuncio del cantante Elton John, quien confirmó desde sus redes sociales que volverá a México el próximo otoño con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, tras años de ausencia.
El británico expresó la emoción que le genera volver a encontrarse con el público mexicano, luego de que la pandemia le impidiera visitar Latinoamérica durante su gira de despedida.
“Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre”, escribió el intérprete.
VENTA DE BOLETOS, RECINTO Y MÁS
El artista aseguró que la capital mexicana ocupa un lugar muy especial en su trayectoria y reconoció que siempre lamentó no haber podido incluir a la región en su anterior gira debido a las restricciones sanitarias.
“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo.
“Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años”, expresó.
Para adquirir una entrada será necesario que Los integrantes de Rocket Club se registren para acceder a la preventa exclusiva, la cual comenzará el 15 de julio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México en el sitio de Super Boletos.
Mientras que la venta general iniciará un día después, a la misma hora cuando el público podrá adquirir sus entradas para las dos presentaciones. (Con información de Reforma)