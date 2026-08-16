Nicho Hinojosa convierte Parras en una noche de bohemia, nostalgia y canciones

Con la noticia de boletos agotados, el músico regiomontano Nicho Hinojosa cantó sus mayores éxitos para el público mexicano y extranjero la noche del 15 de agosto en el Hotel Marqués de Aguayo, en Parras de la Fuente. Las puertas se abrieron al público a las 20:00 horas. Los asistentes fueron recibidos con una copa especial de vino del mismo lugar: un Cabernet Sauvignon-Shiraz del año 2016, etiquetado como “Mil quinientas noventa y tres”, cuyo consumo durante la noche fue ilimitado. Para comenzar, como telonero se presentó el hijo del cantante, quien deleitó a los asistentes con música de batería al estilo del rock. Entre aplausos, Nicho, antes de subir al escenario, apareció entre las mesas para tomarse fotografías con los presentes.

VELADA DE ENTREGA La voz del cantante cautivó al público con interpretaciones como “Cómo te va mi amor” y “Tómame o déjame”, canciones con las que abrió su concierto. “Qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, a estar como año con año en este bello Hotel Marqués de Aguayo”, expresó el cantante.

Personas de otros estados de la República, incluso de Estados Unidos, viajaron a Parras solo para escuchar cantar a Nicho Hinojosa, de acuerdo con los organizadores del evento. De hecho, Hinojosa interactuó con el público al preguntarles de dónde viajaron y, como respuesta, cantó las canciones más representativas de esas localidades. Como detalle para los fans de Saltillo, interpretó el corrido de “Rosita Alvírez”. Durante el concierto, el cantante interactuó en múltiples ocasiones con los presentes, contando anécdotas de sus primeras presentaciones durante la Feria de Parras, lo que provocó risas y aplausos.

PETICIONES Y BAILE En su total entrega a sus seguidores, cumplió las peticiones que la audiencia le solicitaba, entre ellas “Frente a frente”, cover de la cantante Jeanette, y “Santa Lucía”, del músico Miguel Ríos, con la cual realizó una dinámica en la que cantaba una parte y el público debía terminarla. Más tarde, regresando al romanticismo, solicitó a uno de sus músicos que participara con él en un dueto de la canción “Eso y más”, de Joan Sebastian, momento en el que algunas parejas del público se levantaron a bailar y abrazarse. Una de las canciones más representativas del cantante es “Todo pulmón”, durante la cual se vio a los presentes alzar las luces de las linternas de sus teléfonos, momento en el que se encendió el ambiente.

Durante la noche, el cantante se mostró cómodo y en confianza con su público, por lo que volvió a bajar del escenario para pasar por algunas de las mesas, interactuar, reír y tomarse fotografías junto con los asistentes. Para finalizar, Nicho interpretó a capela un tema titulado “Canciones y momentos”, cover del brasileño Milton Nascimento, hecho por el que los asistentes lo despidieron entre aplausos y gritos de alegría, pidiendo otra canción más. Después de aproximadamente dos horas de show, el cantante agradeció desde el escenario: “Muchas gracias, siempre agradecido con todos ustedes, hasta la próxima”, concluyó.