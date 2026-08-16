Nicho Hinojosa convierte Parras en una noche de bohemia, nostalgia y canciones

Nicho Hinojosa convierte Parras en una noche de bohemia, nostalgia y canciones

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

El trovador regiomontano hizo cantar, bailar y recordar a mexicanos y extranjeros durante una velada llena de éxitos y complicidad con el público desde el Hotel Marqués de Aguayo

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Con la noticia de boletos agotados, el músico regiomontano Nicho Hinojosa cantó sus mayores éxitos para el público mexicano y extranjero la noche del 15 de agosto en el Hotel Marqués de Aguayo, en Parras de la Fuente.

Las puertas se abrieron al público a las 20:00 horas. Los asistentes fueron recibidos con una copa especial de vino del mismo lugar: un Cabernet Sauvignon-Shiraz del año 2016, etiquetado como “Mil quinientas noventa y tres”, cuyo consumo durante la noche fue ilimitado.

Para comenzar, como telonero se presentó el hijo del cantante, quien deleitó a los asistentes con música de batería al estilo del rock. Entre aplausos, Nicho, antes de subir al escenario, apareció entre las mesas para tomarse fotografías con los presentes.

$!Experiencia. El trovador regiomontano hizo un recorrido por algunos de sus temas más recordados y convirtió el Hotel Marqués de Aguayo en escenario de una noche de bohemia.
Experiencia. El trovador regiomontano hizo un recorrido por algunos de sus temas más recordados y convirtió el Hotel Marqués de Aguayo en escenario de una noche de bohemia. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

VELADA DE ENTREGA

La voz del cantante cautivó al público con interpretaciones como “Cómo te va mi amor” y “Tómame o déjame”, canciones con las que abrió su concierto.

“Qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, a estar como año con año en este bello Hotel Marqués de Aguayo”, expresó el cantante.

$!Plática. Nicho Hinojosa recorrió las mesas del Hotel Marqués de Aguayo y convivió de cerca con los asistentes durante su presentación en Parras.
Plática. Nicho Hinojosa recorrió las mesas del Hotel Marqués de Aguayo y convivió de cerca con los asistentes durante su presentación en Parras. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Personas de otros estados de la República, incluso de Estados Unidos, viajaron a Parras solo para escuchar cantar a Nicho Hinojosa, de acuerdo con los organizadores del evento. De hecho, Hinojosa interactuó con el público al preguntarles de dónde viajaron y, como respuesta, cantó las canciones más representativas de esas localidades. Como detalle para los fans de Saltillo, interpretó el corrido de “Rosita Alvírez”.

Durante el concierto, el cantante interactuó en múltiples ocasiones con los presentes, contando anécdotas de sus primeras presentaciones durante la Feria de Parras, lo que provocó risas y aplausos.

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PETICIONES Y BAILE

En su total entrega a sus seguidores, cumplió las peticiones que la audiencia le solicitaba, entre ellas “Frente a frente”, cover de la cantante Jeanette, y “Santa Lucía”, del músico Miguel Ríos, con la cual realizó una dinámica en la que cantaba una parte y el público debía terminarla.

Más tarde, regresando al romanticismo, solicitó a uno de sus músicos que participara con él en un dueto de la canción “Eso y más”, de Joan Sebastian, momento en el que algunas parejas del público se levantaron a bailar y abrazarse.

Una de las canciones más representativas del cantante es “Todo pulmón”, durante la cual se vio a los presentes alzar las luces de las linternas de sus teléfonos, momento en el que se encendió el ambiente.

$!Memoria. Entre canciones, anécdotas y peticiones del público, Nicho Hinojosa ofreció una noche de romanticismo y bohemia con localidades agotadas.
Memoria. Entre canciones, anécdotas y peticiones del público, Nicho Hinojosa ofreció una noche de romanticismo y bohemia con localidades agotadas. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

Durante la noche, el cantante se mostró cómodo y en confianza con su público, por lo que volvió a bajar del escenario para pasar por algunas de las mesas, interactuar, reír y tomarse fotografías junto con los asistentes.

Para finalizar, Nicho interpretó a capela un tema titulado “Canciones y momentos”, cover del brasileño Milton Nascimento, hecho por el que los asistentes lo despidieron entre aplausos y gritos de alegría, pidiendo otra canción más.

Después de aproximadamente dos horas de show, el cantante agradeció desde el escenario: “Muchas gracias, siempre agradecido con todos ustedes, hasta la próxima”, concluyó.

$!Fiesta. El recinto logró crear una atmósfera de celebración, música y recuerdos especiales.
Fiesta. El recinto logró crear una atmósfera de celebración, música y recuerdos especiales. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

¿RUMBO AL 450 ANIVERSARIO DE SALTILLO?

Fuentes extraoficiales dieron a conocer a Vanguardia que este concierto y otros eventos realizados desde el mes de enero se estarán trabajando para un documental titulado ‘Estampas de Coahuila’, que se proyectaría en el marco del 450 aniversario de Saltillo en 2027. Además, se busca que formen parte del catálogo de las plataformas Netflix y Paramount+.

“Como el próximo año es el 450 aniversario de Saltillo y el 180 aniversario de la batalla de La Angostura, estamos preparando algo muy histórico para llevarlo al cine en Venecia”, comentó Vanesa Ramos, de Radiomexicanísima.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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