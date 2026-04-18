‘Ya están separados’: Asegura Gustavo Adolfo Infante que Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados

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/ 18 abril 2026
    ‘Ya están separados’: Asegura Gustavo Adolfo Infante que Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados
    Silencio. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido los rumores de separación. FOTO: ARCHIVO

La pareja estaría por cumplir su segundo aniversario de matrimonio civil; anunciaron hace días que la boda religiosa estaba “pospuesta” por motivos de inseguridad en Zacatecas

A decir del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar ya se separó, aunque no ha confirmado si se trata de una ruptura definitiva.

Y es que, según el conductor de ‘De Primera Mano’, se trataría de un problema que podrían superar, y aconsejó al ‘Forajido’ tomar la decisión de manejar su carrera de forma independiente y vivir separado de su suegro, Pepe Aguilar.

“Mis fuentes me dicen que, al día de hoy, viernes 17 de abril de 2026, están separados Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados. Ángela no quiere saber nada en estos momentos”. ”, dijo el periodista en plena transmisión en vivo en la señal de Imagen Televisión. Y, aunque ninguna de las partes ha salido a desmentir o confirmar la versión, la prensa ha replicado este sorpresivo truene.

¿QUÉ PASÓ CON CHRISTIAN NODAL Y ÁNGELA?

Aunque se especulan varias razones, no se ha señalado una causa específica ni si se trata del conjunto de polémicas que desde hace meses rodean a la pareja y su entorno familiar.

“Yo espero que puedan superar este problema por ellos, y le voy a dar una recomendación: no es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal esté ahí”, dijo el también columnista.

Infante hizo un llamado a que se separen, pero de la familia Aguilar, y comiencen su vida matrimonial de manera independiente.

“Y teniendo a Pepe Aguilar todo el día metido con ustedes, yo no sé si duerme entre Ángela y Nodal, pero ahí está todo el día, hablando, opinando... vámonos al ‘casado, casa quiere’”, expresó el entrevistador.

COINCIDE EN CHISME

El conductor de espectáculos en YouTube Javier Ceriani también aseguró este fin de semana la supuesta separación de la pareja del regional mexicano.

“¿Se acuerdan cuando fue la boda en Cuernavaca, que yo había contado del documento prenupcial? Hizo bien en blindar el dinero Jaime González. Ahora, con toda la situación delicada...”, dijo el argentino a su audiencia.

En el mismo programa transmitido en YouTube, Ceriani aseguró que Pepe Aguilar estaría impulsando el famoso contrato prematrimonial, el cual —según versiones— sería por 12 millones de dólares.

Hasta el cierre de esta edición, nadie del equipo de la pareja ni de la familia Aguilar había salido a desmentir la noticia, que cada hora tomaba más fuerza en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/show/todo-listo-para-el-festival-de-la-cerveza-2026-en-saltillo-AC20112121

De hecho, usuarios en redes también especulan si se trata de un divorcio o si todo sería falso.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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