‘Niego haber abusado de ninguna mujer’: habla Julio Iglesias y rechaza acusaciones de exempleadas
Es la primera vez que el cantante responde de forma directa a los señalamientos, revelados el martes en una investigación internacional
Era previsible que el cantante español Julio Iglesias saliera a defenderse y negara las acusaciones de abuso de las que fue señalado esta semana por dos exempleadas, a partir de una investigación internacional. Sin embargo, en su primera declaración pública aseguró sentirse triste y rechazó por completo cualquier tipo de agresión o falta de respeto.
“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, aseguró el artista a través de su perfil de Instagram.
Con esta declaración, el cantante responde por primera vez de manera directa a las acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, luego de que su entorno publicara comentarios en la revista ¡Hola!, en los que señalaban que “todo se va a aclarar” y que el artista se encontraba “preparando su defensa”.
DE FRENTE A LA ‘MALDAD’ EN SU CONTRA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha abierto una investigación sobre el caso y tomará declaración, en calidad de testigos protegidas, a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women’s Link.
“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó Iglesias en la misma red social.
Al mismo tiempo, el intérprete aseguró no olvidar “a tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”.
Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con despacho en Madrid y experiencia en diversos casos de notoriedad pública, para hacer frente a estas acusaciones.
LOS SEÑALAMIENTOS
El relato de ambas denunciantes describe presuntas agresiones sexuales, entre ellas penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, tanto hacia ellas como hacia otras empleadas.
En una rueda de prensa celebrada el martes en Madrid, el equipo legal de Women’s Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes.
Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que otras mujeres que trabajaron con el artista se han puesto en contacto con ellas; sin embargo, evitó precisar si también habrían sido presuntas víctimas, con el fin de proteger su intimidad.
El mensaje del cantante obtuvo una respuesta inmediata de su actual esposa, Miranda Rijnsburger, originaria de los Países Bajos, con quien contrajo matrimonio en 2010. (Con información de EFE y El Universal)