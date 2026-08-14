Ninel Conde abre su vida ‘Sin Filtro’ y habla de cirugías, críticas y maternidad

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    Ninel Conde abre su vida ‘Sin Filtro’ y habla de cirugías, críticas y maternidad
    Apuesta. La cantante y actriz aborda en ‘Sin Filtro’ las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por sus decisiones sobre procedimientos estéticos. FOTO: FACEBOOK@NINELCONDE

La cantante y actriz estrena una docuserie de cuatro episodios en ViX, donde aborda distintos aspectos de su vida personal y profesional

Villana de telenovelas, cantante de palenques, actriz de comedia y hasta figura importante en realities, Ninel Conde apuesta por una nueva ventana para mostrar parte de su vida, y esta vez de la mano de ViX para la docuserie ‘Sin Filtro’.

Este proyecto puede verse en la plataforma de TelevisaUnivision desde este viernes 14, por lo que, a lo largo de cuatro episodios, la excontrincante de ‘¿Quién Es La Máscara?’ mostrará de viva voz distintos aspectos de su vida.

“Siempre me han puesto ese eslogan de ‘ay, las cirugías’ y ‘Ninel Conde, las operaciones’. Es un seudónimo que a través de los años ha gustado mucho, ese título, pero aquí hablamos también de todo, acerca de cirugías, del por qué, que sí, que no, cómo, con quién, a qué hora y por y para qué”, dijo en una entrevista con EFE desde Miami.

¿QUÉ PASÓ CON NINEL CONDE?

La actriz promete mostrarse más vulnerable que nunca y combatir el estigma de las cirugías y procedimientos estéticos que afrontan las mujeres. La también cantante derriba los tabúes sobre las cirugías estéticas, pues incluso en 2025 se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.

Ninel, famosa por programas como ‘Rebelde’, ‘El señor de los cielos’ y ‘La Casa de los Famosos México’, lanza una docuserie en la plataforma ViX Premium que muestra qué hay detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa de México, incluyendo sus procedimientos estéticos.

La artista lamenta que aún haya estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo, en particular conforme van adquiriendo edad.

“Totalmente, siempre ha habido, la verdad, un poco de favoritismo hacia los hombres, como que las mujeres somos un poquito más juzgadas, un poco más duramente juzgadas. A veces a los hombres se les permiten ciertos errores, se les permiten ciertas cosas que a lo mejor a una mujer no”, comenta.

‘A NADIE LE GUSTA EL JUICIO’

Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde comenzó una carrera en la música, el cine y la televisión que la consolidó como una de las celebridades más frecuentes en los programas y revistas de espectáculos de México y del mercado hispano de Estados Unidos.

La artista, de 49 años, confiesa que “en su momento, por supuesto”, le costó afrontar las críticas de la prensa porque “a nadie le gusta el juicio, a nadie le gusta que te señalen, a nadie le gusta que te calumnien o que te digan o que te juzguen por cosas que no son”.

Pero justo esto la motivó a lanzar su nuevo programa, en el que muestra distintas dimensiones de su vida, como el ser esposa en Miami, mamá en la ciudad mexicana de Monterrey y empresaria en Houston, Texas.

A DETALLE

Conde actualmente forma parte del elenco que compite en la más reciente temporada de ‘Top Chef VIP’ de Telemundo, motivo por el que se encontraba trabajando en Colombia hace unos días, justo cuando sucedió el sismo.

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Sin Filtro’ estará conformado por cuatro episodios y cada uno tendrá una duración cercana a los 30 minutos. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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