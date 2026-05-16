‘No puedo hablar’: Cazzu expone el proceso legal con Nodal

Si algo ha aprendido la cantante Cazzu es a saber elegir las batallas públicas en contra de su expareja Christian Nodal, ya que, debido a su fama y a las acciones de él, ha estado expuesta al escrutinio en redes sociales y de la prensa. Aunque luce mesurada en las entrevistas, esta vez tuvo una directa indicación de silencio: no puede hablar del padre de su hija por cuestiones legales.

Este fin de semana fue captada a su llegada al aeropuerto de la CDMX y ahí fue cuestionada sobre la convivencia de Christian Nodal con Inti, la hija de ambos; sin embargo, la argentina fue tajante al decir que no podía hablar del tema.

“No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora legalmente no lo puedo hacer”, dijo cuando fue cuestionada sobre si recientemente Nodal se había reunido con la menor.