‘No puedo hablar’: Cazzu expone el proceso legal con Nodal
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La cantante argentina confirmó que enfrenta restricciones legales para hablar públicamente sobre Christian Nodal y la convivencia con su hija Inti
Si algo ha aprendido la cantante Cazzu es a saber elegir las batallas públicas en contra de su expareja Christian Nodal, ya que, debido a su fama y a las acciones de él, ha estado expuesta al escrutinio en redes sociales y de la prensa. Aunque luce mesurada en las entrevistas, esta vez tuvo una directa indicación de silencio: no puede hablar del padre de su hija por cuestiones legales.
Este fin de semana fue captada a su llegada al aeropuerto de la CDMX y ahí fue cuestionada sobre la convivencia de Christian Nodal con Inti, la hija de ambos; sin embargo, la argentina fue tajante al decir que no podía hablar del tema.
“No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora legalmente no lo puedo hacer”, dijo cuando fue cuestionada sobre si recientemente Nodal se había reunido con la menor.
¿QUÉ PASÓ CON CAZZU?
Hace una semana, Christian Nodal compartió un video en el que presumió cómo luce la habitación de Inti en la casa de Houston en la que vive con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.
Ante la insistencia por saber cómo está la relación entre Nodal y su hija Inti, Cazzu reiteró que está imposibilitada para hablar, aunque ella quisiera hacerlo.
“Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Me gustaría que sí entiendan eso”.
Cazzu se presenta en el Tecate Emblema, previo a que en ese mismo escenario canten Louis Tomlinson y los Jonas Brothers.
LA DEMANDA
El proceso legal actual entre Cazzu y Christian Nodal se centra en una demanda civil promovida por el cantante en el estado de Jalisco, México, enfocada en la regulación de la custodia de su hija Inti, el régimen de visitas y la fijación definitiva de la pensión alimenticia.
Tras meses de trámites internacionales y diplomáticos, debido a que la menor reside en Argentina, se reportó que la cantante argentina fue formalmente notificada del proceso legal en mayo de 2026.
Aunque no es un litigio directo entre ellos, la situación jurídica de la expareja impulsó en los congresos de México la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”. (Con información de El Universal).