‘No puedo hablar’: Cazzu expone el proceso legal con Nodal

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ‘No puedo hablar’: Cazzu expone el proceso legal con Nodal
    Proceso. La cantante argentina aseguró que las condiciones legales actuales le impiden hablar sobre temas relacionados con el padre de su hija. FOTO: CUARTOSCURO

La cantante argentina confirmó que enfrenta restricciones legales para hablar públicamente sobre Christian Nodal y la convivencia con su hija Inti

Si algo ha aprendido la cantante Cazzu es a saber elegir las batallas públicas en contra de su expareja Christian Nodal, ya que, debido a su fama y a las acciones de él, ha estado expuesta al escrutinio en redes sociales y de la prensa. Aunque luce mesurada en las entrevistas, esta vez tuvo una directa indicación de silencio: no puede hablar del padre de su hija por cuestiones legales.

Este fin de semana fue captada a su llegada al aeropuerto de la CDMX y ahí fue cuestionada sobre la convivencia de Christian Nodal con Inti, la hija de ambos; sin embargo, la argentina fue tajante al decir que no podía hablar del tema.

“No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones, ahora legalmente no lo puedo hacer”, dijo cuando fue cuestionada sobre si recientemente Nodal se había reunido con la menor.

¿QUÉ PASÓ CON CAZZU?

Hace una semana, Christian Nodal compartió un video en el que presumió cómo luce la habitación de Inti en la casa de Houston en la que vive con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar.

Ante la insistencia por saber cómo está la relación entre Nodal y su hija Inti, Cazzu reiteró que está imposibilitada para hablar, aunque ella quisiera hacerlo.

“Si me lo preguntan no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Me gustaría que sí entiendan eso”.

Cazzu se presenta en el Tecate Emblema, previo a que en ese mismo escenario canten Louis Tomlinson y los Jonas Brothers.

LA DEMANDA

El proceso legal actual entre Cazzu y Christian Nodal se centra en una demanda civil promovida por el cantante en el estado de Jalisco, México, enfocada en la regulación de la custodia de su hija Inti, el régimen de visitas y la fijación definitiva de la pensión alimenticia.

Tras meses de trámites internacionales y diplomáticos, debido a que la menor reside en Argentina, se reportó que la cantante argentina fue formalmente notificada del proceso legal en mayo de 2026.

https://vanguardia.com.mx/show/celebra-la-cancion-de-la-copa-shakira-asegura-que-tiene-una-conexion-indudable-con-los-mundiales-OH20723904

Aunque no es un litigio directo entre ellos, la situación jurídica de la expareja impulsó en los congresos de México la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”. (Con información de El Universal).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Christian Nodal
Cazzu

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?