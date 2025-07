No quiere que sea la villana: Ninel Conde salva a Dalilah Polanco del odio de los fans y la tranquiliza

TE PUEDE INTERESAR: Adjudican milagro a ‘Santa Belinda’: cuadro de la cantante resulta intacto tras accidente automovilístico

Mientras Polanco lavaba los trastes visiblemente estresada, Ninel se le acercó con empatía, la abrazó suavemente por los hombros y le dijo:

“No es tu cocina, no es tu casa, no es, pero sí es tu casa, sí es tu casa, pero no es la que te costó, la que con el sudor de tu frente y las risas del pueblo compraste e hiciste tuya, esta no es, no es, relájate, mami, disfruta, relájate”.

Y añadió con un tono tranquilizador: “Tranquila, porque es Día 3, solo por hoy, es temporal, estas son las frases que deben pasar por tu cabeza, por nuestras cabezas de neuróticas, esas son nuestras herramientas”.

El gesto fue bien recibido por Dalilah, quien agradeció el apoyo. En redes sociales, varios usuarios reconocieron que “el Bombón Asesino” logró, una vez más, evitar que Polanco se convirtiera en blanco del rechazo del público, tal como ya había ocurrido en otro episodio por motivos similares.

El lapsus de Ninel: ¿quién es quién en “La Casa de los Famosos”?

Pese a su papel conciliador, Ninel Conde también dio de qué hablar por un desliz que rápidamente se volvió viral. Durante una conversación, confundió al actor Adrián Di Monte con el conductor Adrián Marcelo, lo cual no pasó desapercibido para los seguidores del programa.