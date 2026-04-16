No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo

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/ 16 abril 2026
    No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo
    El actor que dio vida a Reese en Malcolm el de en medio canceló su participación en DesertCon 2026 en Monterrey, generando molestia entre fans. VANGUARDIA/ARCHIVO

Justin Berfield cancela su visita a Monterrey para la DesertCon 2026. Estas son las razones y qué pasará con los boletos

La esperada visita de Justin Berfield a Monterrey no se concretará. El actor, recordado por interpretar a Reese en la popular serie Malcolm el de en medio, anunció la cancelación de su participación en la DesertCon 2026, evento programado para el 18 y 19 de abril en el Pabellón M.

El anuncio tomó por sorpresa a seguidores que ya esperaban conocer al actor como parte de una reunión especial del elenco. Junto a él, también estaba contemplada la presencia de Christopher Masterson, lo que había incrementado la expectativa entre los asistentes.

https://vanguardia.com.mx/show/como-le-fue-a-malcolm-el-de-en-medio-en-venga-la-alegria-frankie-muniz-christopher-masterson-y-justin-berfield-en-mexico-videos-DC20003761

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde el actor explicó que su ausencia no fue por decisión personal, sino por factores externos relacionados con la organización del evento.

INCUMPLIMIENTOS Y SEÑALAMIENTOS A LA ORGANIZACIÓN

En su mensaje, Justin Berfield fue directo al señalar las razones detrás de su cancelación. De acuerdo con el actor, existieron problemas contractuales que impidieron su participación.

“Mi equipo dejó claro que estaba listo, dispuesto y disponible para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi participación”, expresó en el comunicado.

Estas declaraciones apuntan a presuntos incumplimientos por parte del productor del evento, lo que habría generado las condiciones para que el actor decidiera no viajar a Monterrey. Hasta el momento, los organizadores no han emitido una postura detallada sobre lo ocurrido.

REEMBOLSOS Y AFECTACIONES A LOS ASISTENTES

Uno de los puntos más relevantes tras la cancelación es el impacto directo en los fans. Muchos asistentes habían adquirido boletos con la intención específica de conocer al actor, lo que ahora abre la puerta a solicitudes de devolución.

El propio Berfield abordó este tema en su mensaje: “Si compraron boletos específicamente para conocerme, por favor contacten directamente al productor del evento para obtener un reembolso completo”.

La situación ha generado incertidumbre entre los asistentes, especialmente en un contexto donde el interés por la serie ha resurgido en los últimos años, impulsando este tipo de encuentros con el elenco.

MENSAJE A MÉXICO Y EXPECTATIVA FUTURA

A pesar del contratiempo, el actor aprovechó para enviar un mensaje al público mexicano, destacando el vínculo que mantiene con sus seguidores en el país.

“Tengo un tremendo respeto y amor por mis fans y por México, y eso me entristece. Aunque está fuera de mi control, lamento mucho esta decepción”, expresó.

Además, dejó abierta la posibilidad de visitar Monterrey en el futuro, siempre y cuando existan condiciones adecuadas para concretar el encuentro con sus seguidores.

https://vanguardia.com.mx/show/frankie-muniz-de-malcolm-el-de-en-medio-sufre-fuerte-accidente-en-la-nascar-MG19979243

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO Y LA SERIE

· Justin Berfield interpretó a Reese durante las siete temporadas de la serie

· Malcolm el de en medio se emitió entre 2000 y 2006 y sigue vigente en plataformas digitales

· La DesertCon 2026 buscaba reunir a varios actores del elenco original

· La cancelación ocurrió a pocos días del evento programado en Monterrey

· El actor expresó su intención de regresar a México en futuras oportunidades

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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