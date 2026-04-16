No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo

El anuncio tomó por sorpresa a seguidores que ya esperaban conocer al actor como parte de una reunión especial del elenco. Junto a él, también estaba contemplada la presencia de Christopher Masterson , lo que había incrementado la expectativa entre los asistentes.

La esperada visita de Justin Berfield a Monterrey no se concretará. El actor, recordado por interpretar a Reese en la popular serie Malcolm el de en medio, anunció la cancelación de su participación en la DesertCon 2026 , evento programado para el 18 y 19 de abril en el Pabellón M.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde el actor explicó que su ausencia no fue por decisión personal, sino por factores externos relacionados con la organización del evento.

INCUMPLIMIENTOS Y SEÑALAMIENTOS A LA ORGANIZACIÓN

En su mensaje, Justin Berfield fue directo al señalar las razones detrás de su cancelación. De acuerdo con el actor, existieron problemas contractuales que impidieron su participación.

“Mi equipo dejó claro que estaba listo, dispuesto y disponible para asistir, pero la conducta poco profesional y las falsas promesas de DesertCon hicieron imposible mi participación”, expresó en el comunicado.

Estas declaraciones apuntan a presuntos incumplimientos por parte del productor del evento, lo que habría generado las condiciones para que el actor decidiera no viajar a Monterrey. Hasta el momento, los organizadores no han emitido una postura detallada sobre lo ocurrido.

REEMBOLSOS Y AFECTACIONES A LOS ASISTENTES

Uno de los puntos más relevantes tras la cancelación es el impacto directo en los fans. Muchos asistentes habían adquirido boletos con la intención específica de conocer al actor, lo que ahora abre la puerta a solicitudes de devolución.

El propio Berfield abordó este tema en su mensaje: “Si compraron boletos específicamente para conocerme, por favor contacten directamente al productor del evento para obtener un reembolso completo”.

La situación ha generado incertidumbre entre los asistentes, especialmente en un contexto donde el interés por la serie ha resurgido en los últimos años, impulsando este tipo de encuentros con el elenco.

MENSAJE A MÉXICO Y EXPECTATIVA FUTURA

A pesar del contratiempo, el actor aprovechó para enviar un mensaje al público mexicano, destacando el vínculo que mantiene con sus seguidores en el país.