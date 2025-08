No solo Wendy, también Karina Torres estaría en riesgo de ser expuesta en la intimidad: ‘Me etiquetan’

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué enfermedad tiene Céline Dion? Conoce el raro síndrome que afecta su voz y movilidad

“No puedes difundir ese material. Estamos en demandas. Y te voy a reportar. A la policía cibernética. Por la ley Olimpia”, declaró Wendy directamente en una publicación de Facebook donde se compartieron imágenes del video. Esta afirmación marca el inicio de una respuesta legal en la que se ampara en la Ley Olimpia, una reforma que sanciona la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento y que ya ha sido utilizada por otras víctimas de violencia digital en el país.

El asalto que desencadenó la filtración

El robo ocurrió en julio de 2025 mientras Wendy viajaba por carretera rumbo a León, Guanajuato, acompañada de sus amigas Paola Suárez y Vanessa 4K. En el atraco, los delincuentes sustrajeron sus teléfonos móviles. Guevara había advertido con anticipación la posibilidad de que material personal almacenado en su dispositivo pudiera ser filtrado, luego de que empezara a recibir intentos de extorsión relacionados con dicho contenido.

Karina Torres también se ve afectada

La filtración ha generado inquietud entre otras integrantes del colectivo “Las Perdidas”, particularmente en Karina Torres, quien reveló en una transmisión en vivo que también compartió material íntimo en el grupo privado de WhatsApp entre amigas. “Porque tengo video yo también ahí, hermanas... ¡Son detalles, son cosas! En París mandé como tres, nos los pasábamos de amigas”, confesó entre risas nerviosas.

“Yo creo que también hay videos míos en el teléfono de Wendy... Me etiquetan, porque también mandé videos al grupo”, agregó, mostrando una mezcla de humor y preocupación. Aunque trató de tomar la situación con ligereza, no dejó de manifestar su incomodidad por la posibilidad de que ese contenido se vuelva público.

Apoyo público y llamado a la empatía

La controversia también ha movilizado a figuras del medio artístico que han manifestado su solidaridad con Guevara. Una de ellas fue Marie Claire Harp, quien compartió un mensaje emotivo en redes sociales: “Siempre tendrás mi mano para ir juntas hasta donde tope!!!! (...) No hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas. Mañana no sabes en qué posición nos puede poner el destino”.

La excompañera de Wendy en “La Casa de los Famosos” hizo un llamado a frenar la violencia digital y a actuar con empatía frente a situaciones que podrían afectar la estabilidad emocional de cualquier persona.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legales implementadas en México para combatir la violencia digital. Su objetivo es castigar la difusión, comercialización o almacenamiento de imágenes, audios o videos de contenido íntimo sin consentimiento de la persona involucrada. Las penas pueden ir de tres a seis años de prisión, además de multas económicas y sanciones civiles.

Desde su implementación, esta legislación ha servido de respaldo legal para mujeres y personas de la diversidad sexual que han sido víctimas de este tipo de agresiones en línea.