¡No soportó! Critica Russell Brand la relación amorosa de Katy Perry y Justin Trudeau

Parece que a Russell Brand no le cayó bien la nueva relación amorosa de su exesposa Katy Perry, ya que no sólo se burló de la pareja al insinuar que ambos “comparten la misma categoría”, sino que también arremetió directamente contra el político canadiense Justin Trudeau. Brand lanzó sus comentarios contra el nuevo galán de Perry durante una convención del grupo conservador Turning Point USA, celebrada el jueves en Phoenix, Arizona, ante un público conformado por figuras políticas y simpatizantes del movimiento. “Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la amo”, dijo el actor de Misión Rockstar, antes de lanzar críticas contra Trudeau.

¿QUÉ DIJO RUSSELL BRAND DE JUSTIN TRUDEAU? “Me parecía bien Orlando Bloom. ¿Pero Justin Trudeau? ¡Vamos, hombre! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! Es un títere globalista”, agregó el comediante, provocando aplausos y vítores entre los asistentes. El video del momento comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la autoridad moral del actor británico para referirse a la intérprete de ‘Roar’ y a su nueva vida sentimental, a 14 años de su mediático y breve matrimonio. Brand y Perry iniciaron su relación tras conocerse en 2008 y llegaron al altar en 2010, en una ceremonia realizada en un exclusivo resort de la India. Sin embargo, la relación terminó en divorcio en 2011, el cual fue atribuido a “diferencias irreconciliables”, luego de que él le solicitara la separación por mensaje de texto.

UN NOVIAZGO SORPRESA A finales de julio, Perry y Trudeau fueron captados en actitud romántica en Canadá y posteriormente fotografiados por paparazzi en California, donde se les vio entre besos y abrazos a bordo de un yate propiedad de la cantante. En octubre, la pareja hizo oficial su relación al aparecer tomada de la mano en París, durante la celebración del cumpleaños de Katy Perry.

Russell Brand @rustyrockets at Turning Point's America Fest 2025:

“Katy Perry, I was married to her. I love her still ... Look, I was okay with Orlando Bloom, but Justin Trudeau? Come on, man! Don't put me in a category with that guy, that globalist stooge!” 😂 🤣

Read that again:... pic.twitter.com/CelmdaAftK — ⚜️💎👑 Queen Katerina 👑💎⚜️ (@QueenDarbyy) December 19, 2025