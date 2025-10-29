$!Romances entre políticos y celebridades que hicieron historia y algunos que aún son rumor

Más allá de los escándalos, los logros profesionales y la fama, algunas celebridades han encontrado el amor lejos de las alfombras rojas, los sets de grabación o los escenarios, y justamente en figuras opuestas en labor: políticos o funcionarios públicos. El caso más reciente fue el de la estrella pop Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Esta vez enlistamos en VMÁS algunas de las parejas que más llamaron la atención por el cruce entre la política y el entretenimiento, algo que en México ocurre aparentemente más seguido.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

KATY PERRY Y JUSTIN TRUDEAU Desde París, y casi como en un cuento de hadas, se confirmó que Katy Perry y Justin Trudeau son pareja. La noticia se hizo oficial este fin de semana durante la celebración del cumpleaños número 41 de la intérprete de Dark Horse. Los rumores sobre un posible romance entre ambos comenzaron a finales de julio, cuando paparazzi los fotografiaron caminando juntos y compartiendo citas íntimas en Canadá, durante la gira Life Time Tour de Perry. En otras fotografías, tomadas a finales de septiembre por un turista en California, se pudo ver a la intérprete de ‘California Gurls’ abrazando al político y en otras imágenes besándose apasionadamente.

ANAHÍ Y MANUEL VELASCO Mientras la ex RBD Anahí protagonizaba la telenovela ‘Dos Hogares’ en Televisa, mantenía una amistad con el político del Partido Verde Manuel Velasco, quien con el paso del tiempo se convirtió en su novio en 2012. Llamó la atención del público si la cantante se retiraría, y así fue: en 2015 la pareja contrajo matrimonio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando Velasco ya era gobernador del estado. En 2017 nació su primer hijo, Manuel, y el 2 de febrero de 2020 llegó Emiliano. Actualmente siguen juntos: él continúa con su carrera política, mientras que Anahí volvió a los escenarios con el Soy Rebelde Tour de 2023.

ELIZABETH TAYLOR Y JOHN W. WARNER La legendaria actriz Elizabeth Taylor estuvo casada con el senador estadounidense John W. Warner de Virginia. Se casaron en 1976 y se divorciaron en 1982. Warner, quien sirvió como Secretario de la Marina y senador de Estados Unidos por más de tres décadas, tuvo en Taylor su matrimonio más público. Tras su separación, el político se volvió a casar en 2003, unión que mantuvo hasta su fallecimiento en 2021.

JUAN COLLADO, LETICIA CALDERÓN Y YADHIRA CARRILLO Aunque actualmente el abogado Juan Collado ya no forma parte de la vida de Yadhira Carrillo, ambos estuvieron casados durante 13 años, y en 2025 confirmaron su separación. Su enlace estuvo rodeado por la sombra de la infidelidad, pues Collado había estado casado con Leticia Calderón entre 2002 y 2010. La polémica siempre estuvo presente por los comentarios que Calderón lanzaba sobre la nueva relación de su exesposo.

ANGÉLICA RIVERA Y ENRIQUE PEÑA NIETO Una de las historias más conocidas, no solo en México sino a nivel internacional, fue la del matrimonio entre Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto. Todo comenzó cuando Rivera protagonizaba ‘Destilando Amor’ (2008), éxito que la llevó a ser imagen de la administración de Peña Nieto en el Estado de México.

Tras varias reuniones, la prensa confirmó su romance y en 2010 se casaron en una de las bodas más mediáticas del país. Su relación estuvo rodeada de polémicas y críticas durante el sexenio, y su separación se oficializó en diciembre de 2018. En mayo de 2019 se concretó el divorcio. Meses después, el político fue visto públicamente con la modelo Tania Ruiz.

MARILYN MONROE Y JOHN F. KENNEDY En la historia pop y política de Estados Unidos, es legendaria la relación entre Marilyn Monroe y el entonces presidente John F. Kennedy. Aunque sigue existiendo especulación, se considera que mantuvieron una aventura amorosa. El episodio más recordado fue cuando Monroe cantó Happy Birthday al mandatario en 1962, evento que alimentó los rumores sobre su relación.

ADELA NORIEGA Y CARLOS SALINAS DE GORTARI Durante los años noventa y principios de los 2000, circularon fuertes rumores sobre un romance entre la actriz Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso en 2023 algunos medios retomaron la historia, asegurando falsamente que ambos eran los padres del cantante Peso Pluma.