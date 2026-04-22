‘No soy hombre’: se defiende Lorena Herrera de acusaciones de Facundo

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/ 22 abril 2026
    ‘No soy hombre’: se defiende Lorena Herrera de acusaciones de Facundo
    Chisme. La actriz afirmó que los rumores impactaron su carrera y su relación con parte del público. FOTO: CUARTOSCURO

La actriz asegura que las declaraciones del conductor afectaron su carrera y le hicieron perder oportunidades laborales

Desde hace más de 20 años, los rumores sobre la identidad de Lorena Herrera han sido tema de conversación, debido a que el conductor y comediante Facundo aseguraba que ella era una mujer trans. Ahora, en pleno 2026, el ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ revivió el tema, desatando la molestia de la estrella televisiva.

“Ya fueron tanto tiempo y han permanecido (los rumores) a lo largo de décadas. Hay gente que lo cree, realmente, pero ya son tantos años con esto que, a mí, ya me da exactamente lo mismo, me da igual”, dijo Herrera a la prensa durante el cumpleaños de Fabián Lavalle.

En aquella ocasión, Facundo retó a Herrera al entrar al reality ‘Big Brother VIP’, con la intención de comprobar si era una mujer.

¿QUÉ DIJO LORENA HERRERA?

Lorena recordó que, en su momento, estos señalamientos no solo la afectaron personalmente, sino también de forma profesional, pues perdió contratos y propuestas de trabajo de quienes creyeron en las declaraciones del comediante.

“¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo? Muchos”.

Sus fans también se alejaron, pues en esa época eran principalmente hombres quienes consumían su trabajo; sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido el público LGBT+ quien más le ha mostrado apoyo y solidaridad.

Molesta, recordó que muchos hombres se lanzaron a criticarla sin saber, mientras que la audiencia LGBT+ la recibió y respaldó en cada proyecto. “Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez”.

EL RETO: DEMOSTRAR QUE LO ES

La ex participante de ‘Siempre Reinas’ lanzó un reto a Facundo, de 47 años, y le dijo que si él demostraba sus afirmaciones, ella le pagaría 4 millones de pesos.

“Facundo, te reto. Venga, ¿Cuánto me vas a dar? Dejémoslo en 4 millones. Yo te demuestro y tú demuéstrame lo que has dicho durante veintitantos años”.

En una entrevista con Yordi Rosado, hace cinco años, Facundo recordó que fue cuando Lorena estuvo como invitada en su programa que ella sugirió, a él y a sus productores, aparentar una discusión en el foro, lo que ayudó a elevar los niveles de rating como nunca antes.

https://vanguardia.com.mx/show/toca-soportar-asegura-revista-people-que-jacob-elordi-y-kendall-jenner-tienen-romance-desde-hace-meses-EK20199973

En otra ocasión, según cuenta el conductor, se encontraron en un club nocturno y celebraron el éxito del pleito simulado; sin embargo, cuando Herrera se percató de la presencia de los medios, habría cambiado su actitud, lo que dio pie a que Facundo,

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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