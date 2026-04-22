‘No soy hombre’: se defiende Lorena Herrera de acusaciones de Facundo

Desde hace más de 20 años, los rumores sobre la identidad de Lorena Herrera han sido tema de conversación, debido a que el conductor y comediante Facundo aseguraba que ella era una mujer trans. Ahora, en pleno 2026, el ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ revivió el tema, desatando la molestia de la estrella televisiva. “Ya fueron tanto tiempo y han permanecido (los rumores) a lo largo de décadas. Hay gente que lo cree, realmente, pero ya son tantos años con esto que, a mí, ya me da exactamente lo mismo, me da igual”, dijo Herrera a la prensa durante el cumpleaños de Fabián Lavalle. En aquella ocasión, Facundo retó a Herrera al entrar al reality ‘Big Brother VIP’, con la intención de comprobar si era una mujer.

¿QUÉ DIJO LORENA HERRERA? Lorena recordó que, en su momento, estos señalamientos no solo la afectaron personalmente, sino también de forma profesional, pues perdió contratos y propuestas de trabajo de quienes creyeron en las declaraciones del comediante. “¿Sabes cuántos contratos a mí se me han caído por esa estupidez que él dijo? Muchos”.

Sus fans también se alejaron, pues en esa época eran principalmente hombres quienes consumían su trabajo; sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido el público LGBT+ quien más le ha mostrado apoyo y solidaridad. Molesta, recordó que muchos hombres se lanzaron a criticarla sin saber, mientras que la audiencia LGBT+ la recibió y respaldó en cada proyecto. “Simplemente yo perdí todo mi público heterosexual a raíz de su estupidez”.

EL RETO: DEMOSTRAR QUE LO ES La ex participante de ‘Siempre Reinas’ lanzó un reto a Facundo, de 47 años, y le dijo que si él demostraba sus afirmaciones, ella le pagaría 4 millones de pesos. “Facundo, te reto. Venga, ¿Cuánto me vas a dar? Dejémoslo en 4 millones. Yo te demuestro y tú demuéstrame lo que has dicho durante veintitantos años”.

En una entrevista con Yordi Rosado, hace cinco años, Facundo recordó que fue cuando Lorena estuvo como invitada en su programa que ella sugirió, a él y a sus productores, aparentar una discusión en el foro, lo que ayudó a elevar los niveles de rating como nunca antes.

En otra ocasión, según cuenta el conductor, se encontraron en un club nocturno y celebraron el éxito del pleito simulado; sin embargo, cuando Herrera se percató de la presencia de los medios, habría cambiado su actitud, lo que dio pie a que Facundo,

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