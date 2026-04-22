¡Toca soportar! Asegura revista People que Jacob Elordi y Kendall Jenner tienen romance desde hace meses

Una nueva conquista e historia de amor parece tomar forma, luego de que este martes por la noche la revista People asegurara que la pareja de Kendall Jenner y Jacob Elordi ya sale en plan romántico desde hace varios meses. “Han estado pasando el rato y conociéndose el uno al otro los últimos meses”, expuso una fuente a la famosa revista estadounidense, lo que dio a los fans razones para considerar cierta esta nueva historia entre la empresaria y modelo y el actor. Hasta el cierre de la edición, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el vínculo, lo que solo ha incrementado la curiosidad mediática.

¿SON NOVIOS JACOB Y KENDALL? Las especulaciones en torno a la supermodelo, de 30 años, y el actor australiano, de 28, se intensificaron tras el primer fin de semana de Coachella, donde seguidores comenzaron a seguir de cerca sus apariciones y movimientos. No es la primera vez que coinciden: desde hace tiempo forman parte de círculos sociales similares. Elordi incluso asistió al cumpleaños de Jenner en 2022 y, más recientemente, fueron captados conversando en la fiesta de los Óscar organizada por Vanity Fair, lo que alimentó aún más las versiones sobre su cercanía, ya que no se trató solo de una interacción casual, sino de un momento de confianza, risas y complicidad. Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo y figura clave del universo Kardashian-Jenner. Ha desfilado para casas como Chanel, Versace y Balmain, además de protagonizar campañas internacionales de moda y belleza. Paralelamente, mantiene su faceta como empresaria con su marca de tequila, 818, y como personalidad televisiva en ‘The Kardashians’.

HISTORIAL ROMÁNTICO DE KENDALL En el terreno sentimental, Jenner ha sido vinculada con varias figuras del espectáculo y el deporte. Su relación más reciente fue con el cantante Bad Bunny, con quien terminó en diciembre de 2023 tras menos de un año. Antes, sostuvo un noviazgo intermitente de dos años con el basquetbolista Devin Booker, y también se le ha relacionado con Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky y Harry Styles. A pesar de ello, ha procurado mantener su vida privada en bajo perfil, asegurando en distintas entrevistas que considera sus relaciones algo “sagrado”. Sobre el amor, la modelo ha confesado que cree en las conexiones inmediatas, incluso en el “amor a primera vista”, aunque reconoce que no es algo que experimente con frecuencia.

Y LAS CONQUISTAS DE ELORDI... Por su parte, Jacob Elordi ha consolidado una carrera ascendente en Hollywood. Saltó a la fama con ‘El stand de los besos’ y posteriormente ganó reconocimiento con la serie ‘Euphoria’. Más recientemente, ha participado en proyectos de mayor peso como ‘Priscilla’ y la nueva adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’, posicionándose como uno de los actores jóvenes más solicitados de su generación. En cuanto a su vida amorosa, Elordi ha sido relacionado con varias celebridades, entre ellas Zendaya, su compañera en ‘Euphoria’; la modelo Kaia Gerber; Olivia Jade y su coprotagonista Joey King.

Al igual que Jenner, suele mantener su vida personal lejos de los reflectores, lo que ha contribuido a que cualquier nueva relación genere especulación o incluso empañe su proceso de consolidación como actor serio. (Con información de El Universal)

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