Noche Histórica: Bobby Pulido y Alicia Villarreal Encienden la Gran Posada de RCG en Saltillo

Show
/ 6 diciembre 2025
    Noche Histórica: Bobby Pulido y Alicia Villarreal Encienden la Gran Posada de RCG en Saltillo
    Éxito. La asistencia fue masiva, confirmando el éxito de la convocatoria. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

El adiós de ‘El Gigante de la Texana’ junto a ‘La Güerita Consentida’ vibró en un Estadio Francisco I. Madero que lució prácticamente lleno

El pasado viernes 5 de diciembre, el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero se convirtió en el epicentro de la música regional mexicana albergando la exitosa Gran Posada de RCG Entertainment. El evento, anunciado con antelación como un rompe récords de ventas, cumplió las expectativas congregando a una multitud.

A pesar de que varias zonas se reportaron como SOLD OUT días antes, los asistentes lograron aprovechar las últimas ofertas disponibles para ser parte de esta velada especial. La asistencia fue masiva, confirmando el éxito de la convocatoria.

La jornada musical comenzó con el talento de Héctor Garcuz, quien preparó los ánimos para la noche. Posteriormente, el escenario recibió a Banda Brava, que puso el toque de ambiente previo a la llegada de las estrellas principales.

$!Villarreal fue la invitada especial que provocó que el público coreara con ella todas sus canciones.
Villarreal fue la invitada especial que provocó que el público coreara con ella todas sus canciones. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La primera estelar en tomar el micrófono fue Alicia Villarreal, quien ofreció un espectáculo completo. La artista demostró su energía con una impresionante producción y una serie de sorpresas visuales.

La cantante regiomontana deleitó al público con un show que incluyó más de cuatro cambios de vestuario. El cierre de su espectáculo fue memorable, al despedirse con la popular canción ‘Hay Papacito!’.

El momento más esperado de la noche llegó con la presentación de Bobby Pulido, en el marco de su gira de despedida. ‘El Gigante de la Texana’ repasó lo mejor de su carrera ante un público eufórico.

$!El cantante texano contó con la participación de
El cantante texano contó con la participación de FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Pulido incluyó un emotivo set de canciones en recuerdo al fallecido Vicente Fernández. El público coreó temas como “Hermoso Cariño” y “Acá entre nos”, rindiendo tributo al ícono de la música ranchera.

Por supuesto, no faltaron sus grandes éxitos de pop y cumbia, entre ellos “Algún Día”, “Vanidosa” y la aclamada “Desvelado”, que encendieron la euforia de los presentes hasta el final de la madrugada.

$!La noche fue una auténtica fiesta para los asistentes al concierto.
La noche fue una auténtica fiesta para los asistentes al concierto. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?

Una de las asistentes, Cinthia Cruz, compartió su entusiasmo al concluir el evento. “Me la pasé increíble, la verdad es que ver a Alicia Villarreal con tantos cambios de vestuario y el homenaje a Vicente Fernández de Bobby Pulido fue la cereza del pastel. Una noche histórica”, comentó.

El concierto se consolida como uno de los eventos más destacados del año en la región, reuniendo a dos figuras clave del género en una noche que, para muchos, será difícil de olvidar.

