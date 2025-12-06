Noche Histórica: Bobby Pulido y Alicia Villarreal Encienden la Gran Posada de RCG en Saltillo

El pasado viernes 5 de diciembre, el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero se convirtió en el epicentro de la música regional mexicana albergando la exitosa Gran Posada de RCG Entertainment. El evento, anunciado con antelación como un rompe récords de ventas, cumplió las expectativas congregando a una multitud. A pesar de que varias zonas se reportaron como SOLD OUT días antes, los asistentes lograron aprovechar las últimas ofertas disponibles para ser parte de esta velada especial. La asistencia fue masiva, confirmando el éxito de la convocatoria. La jornada musical comenzó con el talento de Héctor Garcuz, quien preparó los ánimos para la noche. Posteriormente, el escenario recibió a Banda Brava, que puso el toque de ambiente previo a la llegada de las estrellas principales.

La primera estelar en tomar el micrófono fue Alicia Villarreal, quien ofreció un espectáculo completo. La artista demostró su energía con una impresionante producción y una serie de sorpresas visuales. La cantante regiomontana deleitó al público con un show que incluyó más de cuatro cambios de vestuario. El cierre de su espectáculo fue memorable, al despedirse con la popular canción ‘Hay Papacito!’. El momento más esperado de la noche llegó con la presentación de Bobby Pulido, en el marco de su gira de despedida. ‘El Gigante de la Texana’ repasó lo mejor de su carrera ante un público eufórico.

Pulido incluyó un emotivo set de canciones en recuerdo al fallecido Vicente Fernández. El público coreó temas como “Hermoso Cariño” y “Acá entre nos”, rindiendo tributo al ícono de la música ranchera. Por supuesto, no faltaron sus grandes éxitos de pop y cumbia, entre ellos “Algún Día”, “Vanidosa” y la aclamada “Desvelado”, que encendieron la euforia de los presentes hasta el final de la madrugada.