¿Otra huelga? Actores de Hollywood blindan su futuro ante el avance de la inteligencia artificial

La audiencia siempre termina pagando los platos rotos —o disfrutando los beneficios— de las discusiones entre los estudios de grabación, las plataformas de streaming y los actores. Por ello, el más reciente acuerdo firmado entre el Sindicato de Actores de Hollywood y la Alianza de Productores de Cine y Televisión fue celebrado por ambas partes, aunque para el público podría traducirse simplemente en nuevos contenidos. Entre las posibles consecuencias, que aún no han sido anunciadas ni confirmadas, podría haber aumentos en los costos de suscripción a las plataformas de streaming, como ocurrió tras la huelga de hace dos años, o, en el peor de los casos, una reducción en los catálogos y una mayor cantidad de remakes de producciones ya conocidas. Mientras tanto, los actores de televisión y cine votaron de forma abrumadora para ratificar un contrato de cuatro años con los estudios y los servicios de streaming, un mes después de que los líderes de su sindicato negociaran un acuerdo que, aseguran, ofrece protecciones frente a los actores sintéticos creados mediante inteligencia artificial.

LA MISIÓN: ‘PROTEGER’ A LOS ACTORES... Y SU BOLSILLO La ratificación era ampliamente esperada y una huelga nunca pareció estar sobre la mesa durante unas negociaciones sin sobresaltos. Sin embargo, la votación garantiza que no se repetirá lo ocurrido en 2023, cuando las huelgas de actores y guionistas sacudieron seriamente a la industria del entretenimiento. Más del 90 por ciento de los votos de los miembros del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) aprobó el acuerdo, y alrededor del 19 por ciento de los votantes habilitados participó en la consulta.

La dirigencia de SAG-AFTRA aportó un compromiso genuino con la colaboración y, junto con el acuerdo de la WGA, estos convenios demuestran lo que es posible cuando la industria trabaja en busca de soluciones prácticas”.

Al igual que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), cuyos miembros aprobaron su propio contrato el 24 de abril, el nuevo acuerdo de los actores tendrá una duración de cuatro años en lugar de los tres habituales, lo que aporta una capa adicional de estabilidad laboral a la industria. El actor Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, manifestó en un comunicado que el contrato “ofrece avances significativos en la remuneración, refuerza las protecciones en torno a la inteligencia artificial y la identidad digital, fortalece la seguridad a largo plazo de los planes de beneficios de los miembros y reconoce las realidades de cómo trabajan los intérpretes hoy”.

LA IA, ¿ALIADA O ENEMIGA DE LOS ACTORES? El contrato establece que los intérpretes creados con IA deben aportar un “valor adicional significativo” frente a un actor en vivo o una captura digital de este, en caso de que los productores decidan utilizarlos. Los líderes sindicales sostienen que esta y otras disposiciones mantendrán al mínimo el uso de actores generados por inteligencia artificial. La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que negocia en nombre de una coalición integrada por los principales estudios de Hollywood, plataformas de streaming y compañías de producción, felicitó al sindicato por la ratificación del acuerdo.

“La dirigencia de SAG-AFTRA aportó un compromiso genuino con la colaboración y, junto con el acuerdo de la WGA, estos convenios demuestran lo que es posible cuando la industria trabaja en busca de soluciones prácticas”, señaló la alianza en un comunicado. Los negociadores de la AMPTP han mantenido conversaciones contractuales con el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) desde el 11 de mayo. Estas negociaciones son las primeras bajo la presidencia de Christopher Nolan al frente de la DGA. Ese contrato vence el próximo 30 de junio.

AMARGO RECUERDO DE HUELGA Hollywood y los miembros de SAG-AFTRA enfrentaron una de sus mayores crisis laborales en 2023, cuando guionistas y escritores se declararon en paro debido al rápido desarrollo de la inteligencia artificial, los bajos salarios y los esquemas de pago vinculados a los proyectos de streaming. A este movimiento se sumaron los actores, quienes argumentaban que las series producidas para plataformas digitales no ofrecían los mismos pagos residuales que recibían durante el auge de la televisión tradicional.