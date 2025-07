Nueva serie ‘Watson’ examina la ética del sistema de salud en Estados Unidos con Morris Chestnut al frente

La frase “Elemental Watson” de Sherlock Holmes cobra un nuevo sentido con la serie de Paramount+ que trae a la actualidad la legendaria idea, matando a Sherlock, para quedarse con el título de Watson en el rol del médico que investiga enfermedades extrañas, en vez de casos policiales. Y con un estilo mucho más parecido al Dr House de Hugh Laurie que la acción de Jude Law, en la versión cinematográfica de Robert Downey Jr., le agrega todavía más color (de verdad), con un Watson mucho más actual, como el protagonista afroamericano Morris Chestnut. Y para entrevistarlo personalmente, lo ‘elemental’ fue viajar especialmente hasta Mónaco donde confirmó el rodaje de una segunda temporada, en el Festival Internacional de Televisión de Monte Carlo (sí, sí, con el Príncipe Alberto entre el público). ¿Te molesta que la gente compare tu serie con Dr House en vez del cine de Sherlock Holmes con Jude Law y Robert Downey Jr? No, definitivamente, entiendo la comparación con Dr House porque es el personaje de una serie con historias médicas. Y hay una gran diferencia con la versión de cine de Sherlock Holmes. Para empezar, nuestro show sucede en el presente y está visto desde la perspectiva de Watson en vez de Holmes. Es un animal completamente diferente, pero también entiendo las comparaciones. ¿Por qué crees que personajes como Sherlock Holmes y Watson son tan legendarios? Supongo que la mitología legendaria de Sherlock Holmes pasa por la riqueza de las historias y los personajes, donde hay mucho por dibujar detrás de la intriga que puede plantearse también en diferentes formas. Podemos ver a Robert Downey Jr como Benedict Cumberbatch, en el mismo personaje, viendo siempre algo tan diferente como interesante. Por ahí pasa tanto interés. ¿Y siendo ahora el nuevo Watson, te gusta más la versión de Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch o Robert Downey Jr? Te diría que los dos me parecen brillantes. Los aprecio a los dos. Es difícil elegir entre los dos, porque son extremadamente talentosos con actuaciones brillantes. Cuando lo veo a Robert, no puedo quitar la vista de la pantalla. Y cuando veo a Benedict, tampoco me animo a pestañar. Me encantan los dos.

¿Y la versión femenina de Watson con Lucy Liu en la serie Elementary? Para decirte la verdad, hace tiempo que vengo buscando a Lucy para invitarla que venga a nuestro show, porque sería maravilloso. ¿En tu caso te gustaba la serie Dr House o creciste viendo series médicas tan clásicas como ER, donde incluso surgió George Clooney o una más vieja como Dr Welby donde se hizo famoso James Brolin, el esposo de Barbra Streisand y el padre de Josh Brolin? A mí me encantaba ER, con George Cloney. Pero no vi tanto Dr House, aunque estuve en otra serie que se llamaba The Resident, con historias de médicos. Y cuando hablamos de ese estilo donde nacieron estrellas famosas, el primer show de Denzel Washington era St. Elsewhere que también tocaba casos médicos. Es algo que siempre me gustó, desde hace años. ¿Y siendo tu primer rol protagónico, te imaginas que puedas llegar a ser tan famoso como Clooney, Brolin o Denzel Washington? Seguramente, puede ser. De por sí, es un honor haber sido elegido para el personaje protagonista de una serie de televisión de una hora. Y es un verdadero desafío por los horarios de filmación, donde prácticamente estoy en todas las escenas. Y al pasar por la TV antes que la plataforma de streaming, las presiones del tiempo son mucho más limitadas. Hay un horario de producción muy estricto donde también tengo demasiados diálogos tan intensos como interminables. Literalmente no tengo tiempo para nada.

¿Al salir del estudio de Paramount o en momentos como este, lejos de casa, en el Festival Internacional de TV de Monte Carlo experimentaste la reacción de la gente en primera persona? Sí, a la gente realmente le gusta el show, disfrutan el aspecto médico y obviamente nos siguen los fans de Sherlock Holmes. Son dos públicos diferentes que disfrutan al mismo nivel. ¿Y estando en Mónaco, te das cuenta que la serie Watson está doblada a otros idiomas como el francés y el español? ¿Ya sabes como suenas hablando el francés o nuestro idioma? (Riendo) No, pero me encantaría verlo. Tomé algunas clases de español en la escuela, así que sé como sueno en español, pero me pondría muy celoso si me veo hablando con un perfecto francés en el doblaje de Watson, porque es un idioma que también me encantaría hablar. Como una fiel demostración de la nueva fama internacional, entre autos Ferrari, Lamborghini y Aston Martin, la lujosa ciudad de Monte Carlo está vestida con la imagen de Morris Chestnut, con enormes posters de la serie Watson que adornan incluso el salón principal del Fórum Grimaldi donde el mismísimo Príncipe Alberto lo presentó personalmente, antes de proyectar el primer episodio, en una enorme sala de cine del Grimaldi Forum.