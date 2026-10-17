Octogenarios, ‘Aquel’ y ‘Timbiriche’

Una semana después del cumpleaños número 75 del cantautor norteamericano John Mellencamp, al inicio de esta semana le siguieron los festejos de otros octogenarios también sobresalientes de la música de la Unión Americana.

El primero de ellos fue Daryl Hall, quien llegó a las ocho décadas de vida el domingo 11. Aunque es más recordado por formar parte del icónico dueto de soul llamado Hall & Oates, integrado también por John Oates desde inicios de la década de los 70, en los años 80 se dio tiempo para grabar dos producciones como solista que tuvieron una buena aceptación. Sin embargo, fue precisamente en la primera mitad de aquella década cuando ambos alcanzaron sus mayores éxitos en conjunto, llegando a vender aproximadamente 80 millones de álbumes a lo largo de su carrera, para en años más recientes adentrarse en otros géneros, como el art rock y el rock progresivo.

El segundo fue el todavía más legendario cantautor estadounidense Paul Simon, quien el pasado martes 13 cumplió 85 años y continúa grabando discos y dando conciertos, muchas décadas después de que, junto a Art Garfunkel, disfrutara inicialmente de las mieles del éxito como parte del dueto Simon & Garfunkel en la década de los 60. Ambos alcanzaron su consolidación en 1967 gracias a la banda sonora de la película ganadora del Oscar ‘El graduado’. Aunque dicho dúo dejó de existir a inicios de los años 70, Simon fue el mejor librado de aquella separación, puesto que, como solista, no dejó de brillar gracias a álbumes como ‘Graceland’ (1986), entre otros.

Sin embargo, antes de que estos octogenarios de la música en inglés estuvieran de fiesta la semana pasada, el viernes 9 quien celebró el estreno mundial en Netflix de su bioserie ‘Aquel’ fue el cantante español Raphael. Esta coproducción con Colombia no deja de tener su propia identidad española y, gracias a un casting muy adecuado y una producción de época que ya quisieran muchas producciones mexicanas, nos ofrece un recorrido por la vida y los éxitos del también llamado ‘Ruiseñor de Linares’, quien, luego de varios problemas graves de salud, sigue activo en los escenarios tras cumplir 83 años el pasado mes de mayo.

Para terminar, y hablando de bioseries, el mismo viernes 9 la plataforma ViX estrenó los primeros dos capítulos de la serie que, aunque se titula ‘Timbiriche’, se diferencia notablemente de la mencionada ‘Aquel’. Lejos de mostrarnos el ascenso profesional de esta banda, primero infantil y luego juvenil, apadrinada originalmente por otro ícono español, Miguel Bosé, se centra, sobre todo, en el morbo y en ‘monetizar’ la relación ‘amorosa’ de una de sus integrantes, Sasha Sokol, entre sus 14 y 15 años, con el productor Luis de Llano, quien entonces tenía entre 39 y 40 años, dejando de lado contribuciones artísticas importantes como las de Pedro Damián o Memo Méndez.