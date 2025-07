Olivia Collins sufre malestar en La Casa de los Famosos y recibe atención médica de emergencia

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se escucha al conductor y también participante Facundo comunicarse con “La Jefa”, la voz que funge como autoridad dentro del programa, para solicitar que un médico ingrese a valorar a Olivia sin que ello implique romper la regla de cero contacto con el exterior.

“Jefa, ¿quieres que nos metamos todos y que el doctor la vea en el baño?”, pregunta Facundo, sugiriendo que los concursantes se resguardaran en las habitaciones para facilitar la entrada del personal médico sin alterar la dinámica del encierro.

Mientras tanto, en la habitación principal, varios habitantes se mantienen atentos, esperando instrucciones. La tensión es visible y algunos intercambian comentarios de preocupación sobre lo que está ocurriendo con su compañera.

Según relató la propia actriz minutos más tarde, comenzó a sentir un dolor agudo en el estómago que derivó en vómito. También refirió un fuerte dolor de cabeza, que ella misma atribuyó al cambio en su rutina diaria y al estrés acumulado dentro del encierro.

“Me sentía mal, me dolía muchísimo la cabeza, pero creo que son mis rutinas que no están, el estrés”, explicó Collins al ingresar al confesionario, donde finalmente fue atendida por el personal médico autorizado por la producción.