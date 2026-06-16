Orgullo de casa: gana ‘El Desaire’ dos premios en festival de Nueva York

Una vez más, la historia y las actuaciones que forman parte de la película coahuilense ‘El Desaire’ conquistaron a la audiencia internacional. El pasado fin de semana, la producción sumó dos premios durante su participación en The North Film Festival.

La noticia fue confirmada por Gabriel Ramos, director del proyecto cinematográfico, quien viajó hasta el festival para recibir los galardones.

“Amig@s... ¡GANAMOS EN NY MEJOR PELÍCULA y MEJOR ACTRIZ! ¡FELICIDADES A TODO EL EQUIPO!”, escribió el también guionista de la historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’.