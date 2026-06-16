Orgullo de casa: gana ‘El Desaire’ dos premios en festival de Nueva York
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La producción coahuilense destacó en The North Film Festival al obtener los galardones a Mejor Actriz y Mejor Película
Una vez más, la historia y las actuaciones que forman parte de la película coahuilense ‘El Desaire’ conquistaron a la audiencia internacional. El pasado fin de semana, la producción sumó dos premios durante su participación en The North Film Festival.
La noticia fue confirmada por Gabriel Ramos, director del proyecto cinematográfico, quien viajó hasta el festival para recibir los galardones.
“Amig@s... ¡GANAMOS EN NY MEJOR PELÍCULA y MEJOR ACTRIZ! ¡FELICIDADES A TODO EL EQUIPO!”, escribió el también guionista de la historia inspirada en ‘Rosita Alvírez’.
¿QUÉ PASÓ CON ‘EL DESAIRE’?
La película acumula ya más de 20 reconocimientos internacionales durante su recorrido por diversos festivales. Incluso, en otras ocasiones se ha reconocido la labor de su protagonista, Vico Escorcia, quien da vida a ‘Rosa’.
Será el próximo 23 de julio cuando la historia llegue al público local con una presentación en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes 2026, en Cinépolis Paseo Villalta.
“Esta premier es el banderazo para ya salir a cines a nivel nacional, y después, en agosto, estará en cines de todo el país”, platicó Ramos con VMÁS hace unas semanas al dar a conocer la noticia de las proyecciones.
Joshua Okamoto, Guillermo Alonso, Karen Martí, Gabriela de la Garza e Irene Arcila completan el elenco de la historia escrita por Elena Barbosa, Gabriel Ramos y Jorge Sarmiento, bajo la coproducción de la Universidad Carolina, Epic Film Institute y Vanguardia.