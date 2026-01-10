¡Orgullo perruno! Gana ‘Indy’, el premio a Mejor Actuación en el Astra 2026

Aunque pareciera increíble, es real que el amado perrito por las redes sociales ‘Inty’ resultó ganador por su actuación en la película de terror ‘Good Boy’, venciendo a estrellas humanas como Ethan Hawke, Sally Hawkins, Alison Brie y a Sophie Thatcher.

Y es que el perro protagonista enfrenta presencias sobrenaturales para proteger a su dueño, en la vida real Indy también brilló fuera de la pantalla. Su actuación en el thriller fue reconocida en los Astra Awards, donde hizo historia al convertirse en el primer animal en obtener el premio a Mejor Actuación en una película de terror o suspenso.

El galardón llegó por su trabajo en la cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su dueño y entrenador. Estrenada en 2025, “Good Boy” está narrada desde la perspectiva de un perro que intenta proteger a su propietario de fuerzas paranormales, ofreciendo un giro poco habitual al género y funcionando, al mismo tiempo, como una carta de amor entre una persona y su mascota.