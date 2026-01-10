¡Orgullo perruno! Gana ‘Indy’, el premio a Mejor Actuación en el Astra 2026


    Trabajo. El director agradeció que se valorara el trabajo de su compañero de cuatro patas y destacó la apertura del cine de terror a propuestas distintas. FOTO: ESPECIAL

El galardón llegó por su trabajo en la cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su dueño y entrenador; la película fue filmada durante más de 400 días en la casa del propio director

Aunque pareciera increíble, es real que el amado perrito por las redes sociales ‘Inty’ resultó ganador por su actuación en la película de terror ‘Good Boy’, venciendo a estrellas humanas como Ethan Hawke, Sally Hawkins, Alison Brie y a Sophie Thatcher.

Y es que el perro protagonista enfrenta presencias sobrenaturales para proteger a su dueño, en la vida real Indy también brilló fuera de la pantalla. Su actuación en el thriller fue reconocida en los Astra Awards, donde hizo historia al convertirse en el primer animal en obtener el premio a Mejor Actuación en una película de terror o suspenso.

El galardón llegó por su trabajo en la cinta dirigida por Ben Leonberg, quien además es su dueño y entrenador. Estrenada en 2025, “Good Boy” está narrada desde la perspectiva de un perro que intenta proteger a su propietario de fuerzas paranormales, ofreciendo un giro poco habitual al género y funcionando, al mismo tiempo, como una carta de amor entre una persona y su mascota.

EL RECONOCIMIENTO

La película fue filmada durante más de 400 días en la casa del propio director.

En un video compartido por la cuenta oficial de los Astra Awards en Instagram, se observa a Leonberg sentado junto a Indy durante la entrega del premio, mientras el can permanece atento frente a la cámara.

Al recibir el reconocimiento, el director agradeció que se valorara el trabajo de su compañero de cuatro patas y destacó la apertura del cine de terror a propuestas distintas, además de reconocer al equipo que hizo posible la película.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde verlos en México? Van Guillermo del Toro y Diego Luna por los Golden Globes 2026

El estreno de ‘Good Boy’ generó un notable entusiasmo entre los seguidores del género y se posicionó como el tercer mejor debut en la historia de IFC Films. Incluso, su productora lanzó una campaña con tono humorístico para impulsar una posible candidatura de Indy a los premios Oscar.

En el texto de dicha campaña se lee: “A pesar de mi aclamado papel en Good Boy, me han declarado no elegible para la categoría de Mejor Actor. ¿Cuántas grandes actuaciones deben pasar desapercibidas para que la Academia nos dé un hueso?”. El mensaje concluye con un llamado a reconocer el trabajo de los actores animales en el cine, con referencias a figuras icónicas como Keiko, la orca de Liberen a Willy.

