¿Dónde verlos en México? Van Guillermo del Toro y Diego Luna por los Golden Globes 2026

Un fin de semana lleno de glamour, celebridades, cine y televisión se vivirá este domingo con la transmisión de la ceremonia de los Globos de Oro, una premiación clave en la temporada de premios y en la que el talento mexicano tiene grandes expectativas de brillar gracias a Guillermo del Toro y Diego Luna. La edición 83 de los Globos de Oro llega con un panorama definido de contendientes. ‘Una batalla tras otra’ lidera las nominaciones en cine con nueve menciones, mientras que en televisión la tercera temporada de ‘The White Lotus’ suma seis candidaturas. En el terreno cinematográfico, México pone sus esperanzas en Guillermo del Toro, quien compite con ‘Frankenstein’, producción de Netflix, en categorías clave como Mejor Película y Mejor Dirección.

LO QUE SE ESPERA Este año habrá ausencias notables. Cynthia Erivo no asistirá a la ceremonia debido a compromisos teatrales en Londres, aunque su trabajo en Wicked: For Good se mantiene entre lo más comentado de la temporada. Por segundo año consecutivo, la conducción estará a cargo de Nikki Glaser. Tras un debut bien recibido por la crítica, la comediante regresa con un estilo que promete humor directo y una lectura aguda del momento cultural. El camino al podio parece despejado para ‘Una Batalla Tras Otra’, que se perfila como la favorita para llevarse el galardón a Mejor Película de Comedia o Musical, en unos premios que en los últimos años han destacado por su apoyo al cine de autor.

La categoría se completa con la sofisticación coreana de No Other Choice, la sátira ‘Bugonia’, la biográfica ‘Blue Moon’, el carisma deportivo de Marty Supreme y la propuesta histórica Nouvelle Vague. Guillermo del Toro competirá por el premio a Mejor Director frente a Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (Sentimental Value) y Jafar Panahi (It Was Just an Accident). Aunque las apuestas favorecen a Anderson, Panahi también aparece con fuerza en los pronósticos. En los premios honorarios, el Carol Burnett Award será entregado a Sarah Jessica Parker por sus contribuciones a la televisión, especialmente por su trabajo en Sex and the City y sus continuaciones. En tanto, el Cecil B. DeMille Award será otorgado a Helen Mirren, en reconocimiento a su destacada trayectoria en cine y televisión.

DESDE LA TELEVISIÓN El mexicano Diego Luna aporta el acento latino a unos ‘Globos de Oro’ que destacan por la diversidad de producciones internacionales. El actor está nominado a Mejor Actor en una Serie de Drama por su trabajo en Andor, marcando su segunda nominación por este personaje. The White Lotus, la serie más nominada de esta edición, competirá como Mejor Serie de Drama junto a Severance, The Pitt, Slow Horses, Pluribus y The Diplomat. En la categoría de comedia figuran Only Murders in the Building, The Bear, Nobody Wants This, Abbott Elementary, The Studio y Hacks.

Por su parte, Adolescence buscará el premio a Mejor Miniserie frente a The Beast in Me, The Girlfriend, Black Mirror y All Her Fault. Una de las victorias que se perfilan con mayor fuerza es la del fenómeno de Netflix ‘KPop Demon Hunters’, tanto en la categoría de Largometraje Animado como en Canción Original por el tema Golden, tras repetir el éxito obtenido en los Critics Choice Awards.