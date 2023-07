Orville Peck y Maya Hawke, dos artistas que exploran la identidad y el amor LGBT+ a través de la música

Peck muestra también su talento como bailarín de ballet, arte que le costó alrededor de 12 años y perfeccionó cuando estudió teatro musical. Sus movimientos aprendidos los deja ver en “Hope To Die” , video que, muy a lo Brokeback Mountain , muestra el amor entre dos vaqueros.

Desde Africa del Sur, hasta Canadá, y ahora para el mundo, el vaquero Orville Peck ha revolucionado en la música country. Fue en 2019 cuando, con su debut álbum, Pony , dio cabida a los hombres homosexuales en un género que, usualmente, se caracteriza por la “virilidad heterosexual”, a veces el machismo y el sexismo . No por la música, sino por su ambiente.

Y, al otro lado, Maya Hawke, mejor conocida por su papel de Robin Buckley en Stranger Things, y por sus peculiares genes, cortesía de sus padres, Uma Thurman y Ethan Hawke, también ha incursionado en la música, en el género folclórico. En sus canciones, explora la identidad y el ser mujer, así como el amor.

Hawke se convierte en referente para las jóvenes lesbianas, debido a su actuación en la serie de Netflix. Al respecto, la artista reveló identificarse como una persona “queer”, un término que engloba diversos parámetros no sólo en la sexualidad, sino, en la identidad de género.

“Hay algo en la palabra ‘queer’ que me hace sentir bien. Siento que la palabra ‘queer’ tiene mucho bagaje cultural que la acompaña, pero también tiene mucho poder. Me he identificado de tal forma desde hace mucho tiempo”.

Como el tópico de la identidad es crucial en su música, Hawke aseveró que, con el mencionarse queer y comprender la presión que hay sobre los jóvenes para salir del clóset, “ayude a que alguien más se sienta menos solo”.

