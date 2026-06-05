¿Ya la escuchaste? Así es la canción de Taylor Swift para ‘Toy Story 5’

Un nuevo escalón se suma a la carrera musical de Taylor Swift, quien ahora forma parte de una de las franquicias más importantes y exitosas de la industria cinematográfica, al lanzar oficialmente el tema ‘I Knew It, I Knew You’.

La canción está enfocada en la historia individual de ‘Jessie’, la vaquerita que en esta entrega encabeza la aventura contra ‘Lilypad’, la tableta villana de la nueva historia.

“Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para ‘Jessie’ fue un nuevo reto, pero también me resultó muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora... es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, escribió la cantante a sus 273 millones de seguidores en Instagram.