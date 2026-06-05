¿Ya la escuchaste? Así es la canción de Taylor Swift para ‘Toy Story 5’
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La cantautora reveló que desde febrero cerró el trato con Disney y mantuvo en secreto la existencia de ‘I Knew It, I Knew You’
Un nuevo escalón se suma a la carrera musical de Taylor Swift, quien ahora forma parte de una de las franquicias más importantes y exitosas de la industria cinematográfica, al lanzar oficialmente el tema ‘I Knew It, I Knew You’.
La canción está enfocada en la historia individual de ‘Jessie’, la vaquerita que en esta entrega encabeza la aventura contra ‘Lilypad’, la tableta villana de la nueva historia.
“Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para ‘Jessie’ fue un nuevo reto, pero también me resultó muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora... es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, escribió la cantante a sus 273 millones de seguidores en Instagram.
TOY STORY Y TAYLOR SWIFT
Thomas Jordan, supervisor de efectos visuales de ‘Toy Story 5’, dijo a Variety que guardó el secreto de la colaboración durante meses.
“Resulta que Taylor Swift es una gran fan de ‘Toy Story’, como muchos de nosotros. De hecho, vio una versión preliminar de la película; pidió verla antes de que estuviera terminada, escribió la canción y luego nos preguntó si la queríamos. Y dijimos: ‘¡Claro que sí!’. Eso fue en febrero, así que hemos tenido que mantenerlo en secreto desde entonces”, explicó.
La canción debutó con 8 millones de reproducciones durante sus primeras 14 horas, según reportan cuentas de fans, lo que la colocaría entre los temas más populares de este fin de semana en las listas globales de Spotify.
LLEGADA A LOS CINES
Mientras tanto, en YouTube la canción registró 1 millón 409 mil 809 reproducciones. El tema fue coescrito y coproducido por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la artista tras su última colaboración en el álbum ‘The Tortured Poets Department’.
La película se estrenará en los cines mexicanos el próximo 18 de junio y contará las aventuras de ‘Woody’, ‘Buzz’ y nuevos personajes que se suman a la historia, además de las participaciones en el doblaje de Bad Bunny, Bizarrap y Penélope Cruz.