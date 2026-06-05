¿Ya la escuchaste? Así es la canción de Taylor Swift para ‘Toy Story 5’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Ya la escuchaste? Así es la canción de Taylor Swift para ‘Toy Story 5’
    Colaboración. La nueva canción acompaña la historia de ‘Jessie’, quien tendrá un papel central en la próxima aventura de la saga animada. FOTOS: ESPECIAL

La cantautora reveló que desde febrero cerró el trato con Disney y mantuvo en secreto la existencia de ‘I Knew It, I Knew You’

Un nuevo escalón se suma a la carrera musical de Taylor Swift, quien ahora forma parte de una de las franquicias más importantes y exitosas de la industria cinematográfica, al lanzar oficialmente el tema ‘I Knew It, I Knew You’.

La canción está enfocada en la historia individual de ‘Jessie’, la vaquerita que en esta entrega encabeza la aventura contra ‘Lilypad’, la tableta villana de la nueva historia.

“Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para ‘Jessie’ fue un nuevo reto, pero también me resultó muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora... es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, escribió la cantante a sus 273 millones de seguidores en Instagram.

TOY STORY Y TAYLOR SWIFT

Thomas Jordan, supervisor de efectos visuales de ‘Toy Story 5’, dijo a Variety que guardó el secreto de la colaboración durante meses.

“Resulta que Taylor Swift es una gran fan de ‘Toy Story’, como muchos de nosotros. De hecho, vio una versión preliminar de la película; pidió verla antes de que estuviera terminada, escribió la canción y luego nos preguntó si la queríamos. Y dijimos: ‘¡Claro que sí!’. Eso fue en febrero, así que hemos tenido que mantenerlo en secreto desde entonces”, explicó.

La canción debutó con 8 millones de reproducciones durante sus primeras 14 horas, según reportan cuentas de fans, lo que la colocaría entre los temas más populares de este fin de semana en las listas globales de Spotify.

https://vanguardia.com.mx/show/invade-madonna-times-square-en-nueva-york-con-su-confessions-ii-CF21178947

LLEGADA A LOS CINES

Mientras tanto, en YouTube la canción registró 1 millón 409 mil 809 reproducciones. El tema fue coescrito y coproducido por Swift y Jack Antonoff, quien regresa a trabajar con la artista tras su última colaboración en el álbum ‘The Tortured Poets Department’.

La película se estrenará en los cines mexicanos el próximo 18 de junio y contará las aventuras de ‘Woody’, ‘Buzz’ y nuevos personajes que se suman a la historia, además de las participaciones en el doblaje de Bad Bunny, Bizarrap y Penélope Cruz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Música

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Taylor Swift

Organizaciones


Disney
Pixar

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los dos Trumps de AMLO

Los dos Trumps de AMLO
true

El miedo de López Obrador
La muerte del alcalde ocurrió después de un periodo prolongado de ausencia en actividades públicas, situación que había generado diversas versiones sobre su estado de salud y continuidad en el cargo.

Muere Román Cepeda, alcalde de Torreón, tras complicaciones de salud
Claudia Sheinbaum descartó desalojar a la CNTE con fuerza pública y aseguró que su gobierno evitará confrontaciones para privilegiar el diálogo y la contención.

No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum
Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Inapam pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje.

Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Falleció Abraham Pérez, actor que dio vida al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Su inesperada partida conmocionó a seguidores de la popular serie mexicana.

‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche
El “Lobo de Tepeji” marcó, de forma poco ortodoxa, su gol número 46 con la camiseta del Tri, a seis del “Chicharito” Hernández.

Goleada en Toluca: México aplasta a Serbia y define su alineación para el Mundial 2026