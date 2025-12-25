¡Otra joya del 2025! ‘Pennywise’ arrasa en streaming: ‘It: Welcome to Derry’ cierra temporada como fenómeno global

Un verdadero acierto resultó la secuela del famoso universo de cine y literatura ‘It’, titulada en México y Latinoamérica como ‘It: Bienvenido a Derry’, ya que esta semana llegó a su final de temporada, midiéndose de tú a tú con otro gigante del streaming como ‘Stranger Things’ y demostrando que la fórmula de un grupo de adolescentes enfrentado a una amenaza fuera de este mundo sigue siendo un éxito casi seguro. De acuerdo con información de EFE, la producción registró una media de 15 millones de espectadores por episodio a nivel global, quienes se conectaron semana a semana para conocer más sobre el origen del payaso que ha provocado pesadillas desde la década de los 80. Estas cifras consolidan a ‘It: Welcome to Derry’ como un fenómeno en HBO Max, cerrando su primera temporada con ‘Pennywise’ como uno de los personajes más comentados del año y reescribiendo las reglas de las adaptaciones de terror en la era digital.

UN SPIN-OFF QUE DIO NÚMEROS En una época marcada por la fatiga ante las franquicias y los spin-offs, la plataforma logró revivir una de las obras cumbre del terror moderno con una precuela capaz de fidelizar a la audiencia hasta el último episodio, en un contexto donde mantener la atención del espectador resulta cada vez más complejo. Pero ¿era necesaria una historia que profundizara en el origen de una entidad cuya naturaleza es, por definición, incomprensible? Para los fans, la respuesta parece ser afirmativa. Al trasladar el terror cósmico de Stephen King a la televisión, la serie dotó a este universo de una profundidad narrativa que terminó por cautivar incluso a nuevos espectadores. En su estreno, el pasado 27 de octubre de 2025, la serie alcanzó una media de 5.7 millones de espectadores en Estados Unidos, colocándose en el podio histórico de HBO Max, solo por detrás de producciones como ‘House of the Dragon’ y ‘The Last of Us’.

Para su tercer episodio, ‘Welcome to Derry’ ya contaba con 5 millones de espectadores en apenas tres días, desafiando la habitual caída de audiencia que suele afectar a muchas series de streaming. Las cifras finales tras el cierre de temporada, ocurrido el 14 de diciembre, resultan aún más contundentes: la producción promedió 9.2 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos y 15 millones a nivel internacional.

UNA HISTORIA DEL PASADO, PERO CON FUTURO Frente al modelo de “maratón” que utilizan plataformas como Netflix, HBO apostó por el estreno semanal cada domingo, recuperando el espíritu del evento televisivo tradicional. Una fórmula que muchos consideraban obsoleta, pero que permitió a la serie dominar la conversación en redes sociales durante más de dos meses. Supervisada por los hermanos Andy y Barbara Muschietti, con Jason Fuchs como showrunner, ‘It: Welcome to Derry’ sitúa su historia en 1962, 27 años antes de los eventos mostrados en la película de 2017.