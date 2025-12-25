‘Quizá esta sea mi última Navidad’: Yolanda Andrade envía mensaje a sus seguidores y desmiente drama familiar

/ 25 diciembre 2025
    'Quizá esta sea mi última Navidad': Yolanda Andrade envía mensaje a sus seguidores y desmiente drama familiar
    Verdad. La conductora estuvo acompañada por su hermana Marilé y su cuñado, con quienes negó cualquier conflicto familiar. FOTO: ESPECIAL

La conductora y actriz mostró que su familia se reunió para acompañarla en estas fechas decembrinas y presumió la buena relación que mantiene con su cuñado, pareja de su hermana Marilé

Con buen semblante, visiblemente tranquila y segura, Yolanda Andrade salió a dar la cara para asegurar que todo está en paz con su familia. Además de desear una “feliz Navidad”, la conductora reconoció que podría ser la última que pase en esta vida, debido a los problemas de salud que la han afectado en los últimos años.

Andrade protagonizó el video junto a su hermana Marilé y el novio de ésta, Sergio Araiza Roldán, quienes recientemente fueron señalados de mantener a la conductora bajo una supuesta tutela y de controlar su manejo económico, debido a la gravedad de su estado de salud.

“Ustedes saben que soy una persona que no festeja mucho la Navidad, pero en esta ocasión es especial porque vino mi familia a verme desde muy lejos: mi sobrino de Luxemburgo, mi familia de Estados Unidos y de Colombia”, expresó Yolanda a través de un video, donde se aprecia el ambiente de su casa a media luz.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA?

En las imágenes, la conductora de ‘Montse & Joe’ luce en buenas condiciones, perfectamente vestida y peinada, mostrando resiliencia ante su situación, como lo ha hecho durante casi dos años de problemas de salud. Primero enfrentó un aneurisma y posteriormente una enfermedad degenerativa, que aunque no ha sido confirmada oficialmente, en medios se ha señalado que podría tratarse de esclerosis múltiple.

Yolanda agradeció a Marilé y a Sergio —su cuñado— por haberle organizado esta reunión familiar, para después enviar un mensaje directo a sus seguidores.

“Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien, y a mi querido Culiacán, mis bendiciones siempre. Los quiero mucho, plebes”, dijo la conductora.

Acto seguido, le dio la palabra a Marilé, quien se encontraba abrazada a su novio y aseguró que estaban juntos y felices como familia, desmintiendo así las versiones difundidas por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que Yolanda estaba “secuestrada” por su hermana, con la complicidad de su pareja.

“La verdad es que les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen. Estamos disfrutando la vida de mi hermana, estamos muy felices de vivir estos momentos. Como dice Joe, nunca habíamos estado tan unidos y tan felices en una Navidad, porque ella es súper Grinch”, comentó Marilé, dirigiendo su mirada hacia Sergio.

Posteriormente, su pareja —quien se describió como asesor financiero— pidió que se dejara de perseguir la nota y que se les permitiera festejar en familia. Explicó que todos estarían reunidos en la cena de Nochebuena, incluso con la llegada de sus hijos, y agregó que es importante mirar hacia adelante y no quedarse atrapados en la negatividad.

TE PUED EINTERESAR: ¡La nueva Santa Claus! Dona Taylor Swift un millón de dólares para combatir el hambre en Estados Unidos

SE DESPIDE YOLANDA ANDRADE DEL PÚBLICO

Finalmente, Yolanda Andrade cerró el mensaje con palabras que, aunque positivas, fueron interpretadas por muchos como una despedida.

“Que Dios los bendiga a todos, feliz Navidad. Besos, mi querido Culiacán, público conocedor. Que no se les olvide que los amo. Quizá esta sea mi última Navidad, así que no se les olvide nunca jamás que los amo”, concluyó la conductora. (Con información de El Universal)

