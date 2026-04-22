¡Otra vez! Denuncia Luisito Comunica que fue estafado para concierto de The Weeknd
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El youtuber aseguró que le robaron 22 mil 500 pesos al comprar boletos para el show del canadiense
Parece que las estafas en la compra de boletos para conciertos ya son algo común en la vida de Luisito Comunica, quien denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un fraude en el que le robaron 22 mil 500 pesos por la compra de entradas para el concierto de The Weeknd, realizado el martes en la Ciudad de México.
“Me siento súper estúpido, me acaban de robar mil 300 dólares [...] Compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub”, comenzó relatando el creador de contenido.
No obstante, confesó que anteriormente ya había sido estafado por el mismo sitio al comprar boletos para un concierto de Daddy Yankee. “Volví a confiar por estúpido”, dijo el irreverente viajero.
¿QUÉ LE HICIERON A LUISITO COMUNICA?
El influencer explicó que creyó que la página ya había cambiado; sin embargo, no fue así. “Nunca me llegaron (los boletos), me llegó el correo que decía: ‘ya te llegaron los boletos’, pero nunca me llegaron, nadie me ayuda”, comentó.
Hasta la tarde del miércoles, el comunicador no había actualizado información sobre su caso ni si había recibido alguna compensación por la falta de entrega de sus entradas.
De acuerdo con el sitio de la compañía, StubHub permite a los fans comprar y vender entradas para decenas de miles de eventos.
“La Garantía FanProtect de StubHub, respaldada por un galardonado servicio de atención al cliente, garantiza la validez de cada entrada o, en caso contrario, que los clientes recuperen su dinero o reciban una entrada de sustitución de igual o mayor valor”, se lee en la información.
Asimismo, se incluye un mensaje del director de la empresa, Wayne Grierson: “Nuestra misión es ayudar a los fans a acceder a experiencias increíbles. Estamos felices de lograr la independencia al tiempo que ayudamos a los fans a volver a los conciertos, teatros y estadios”.