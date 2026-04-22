¡Otra vez! Denuncia Luisito Comunica que fue estafado para concierto de The Weeknd

Parece que las estafas en la compra de boletos para conciertos ya son algo común en la vida de Luisito Comunica, quien denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un fraude en el que le robaron 22 mil 500 pesos por la compra de entradas para el concierto de The Weeknd, realizado el martes en la Ciudad de México.

“Me siento súper estúpido, me acaban de robar mil 300 dólares [...] Compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub”, comenzó relatando el creador de contenido.

No obstante, confesó que anteriormente ya había sido estafado por el mismo sitio al comprar boletos para un concierto de Daddy Yankee. “Volví a confiar por estúpido”, dijo el irreverente viajero.