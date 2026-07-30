¿Otro lío legal? Enfrenta Alicia Villarreal posible embargo por 11 millones de pesos

Desde una entrevista concedida por Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, se dio a conocer que la cantante podría vivir horas complicadas este viernes, ya que enfrenta la posibilidad de que se ejecute un embargo por 11 millones de pesos derivado de un laudo laboral que, según sostiene su defensa, corresponde a un trabajador de Cruz Martínez y no de la intérprete. Rincón explicó que el embargo estaría programado para este viernes y afirmó que la responsabilidad del caso debería recaer exclusivamente en el exintegrante de Kumbia Kings. “Yo no acuso al señor de esto, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia en este tema. Era trabajador de Cruz, no de Alicia”, declaró a los micrófonos y cámaras de diversos programas, entre ellos Ventaneando, de TV Azteca.

¿QUÉ PASÓ CON ALICIA VILLARREAL? De acuerdo con el representante legal de la intérprete de ‘Ay Papasito’, el denunciante nunca formó parte del equipo de trabajo de la cantante y, por lo tanto, asegura que jamás fue su empleado. “De acuerdo con lo que dice el Tribunal Virtual, en la plataforma el procedimiento aparece en contra de Alicia. Nunca fue empleado de ella. De hecho, todavía ni se conocían cuando él ya trabajaba en el grupo Kumbia Kings con el señor Cruz”, señaló el abogado. Asimismo, informó que este viernes se revisará el amparo federal promovido para frenar la ejecución del laudo laboral y adelantó que estará presente durante el procedimiento.

“Este viernes viene lo del amparo federal en contra del laudo que le quieren ejecutar a Alicia y yo voy a estar ahí presente”, indicó. Rincón insistió en que no puede asegurar que Cruz Martínez esté detrás de esta situación, aunque tampoco descartó esa posibilidad.

SIGUE LA BATALLA ENTRE MARTÍNEZ Y VILLARREAL Gerardo Rincón también habló sobre el proceso penal que enfrenta Cruz Martínez tras la denuncia por presunta violencia familiar presentada por Alicia Villarreal en febrero de 2025. El abogado reiteró su confianza en que existen pruebas suficientes para sostener la acusación y señaló que aún espera que ambas partes puedan llegar a un acuerdo por el bienestar de la familia.

”Ojalá y se llegue a un buen acuerdo realmente por los hijos. Y si no, el señor va a pagar por lo que hizo. Pruebas hay. Él sabe lo que hizo y siempre en los medios dice que es muy buena persona. Va a quedar desmentido porque la verdad va a salir a relucir”, aseguró. (Con información de Agencia México).

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