¿Tan pronto? Aseguran que terminó el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

Una vez más, el nombre de Alicia Villarreal se apodera de las tendencias en redes sociales, y esta vez debido a un presunto nuevo escándalo. Medios nacionales reportan que su relación con Cibad Hernández habría llegado a su fin. “Fuentes cercanas comparten que la pareja ya terminó su relación”, aseguró Ana María Alvarado durante el programa Sale el Sol, declaraciones con las que comenzó una nueva ola de especulaciones en torno a la cantante regiomontana. Según la conductora de Pájaros en el Alambre, “la pareja decidió acabar la relación porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible seguir juntos”, agregó la periodista. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho oficial la ruptura.

¿QUÉ PASÓ CON ALICIA VILLARREAL? “Cuando tu relación empieza mal de esa manera, Alicia venía arrastrando muchas cosas, sobre todo el problema con Cruz Martínez. Tal vez pensó que la relación con Cibad podría ser un salvavidas”, comentó Joanna Vega-Biestro. Entre las consecuencias que se atribuyeron a esta relación se encuentra el presunto distanciamiento entre Alicia y algunos de sus hijos, ya que diversos medios señalaron que no aprobaban el romance. Cuando se dio a conocer la relación, fue la propia Alicia quien confirmó los rumores a través de sus redes sociales.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar, y si se los comparto es porque no quiero esconderme... Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, escribió la intérprete de 53 años en su cuenta de Instagram. De acuerdo con la información compartida por Hernández, de 42 años, se dedica a impartir conferencias y pláticas motivacionales, enfocadas principalmente en el empoderamiento femenino.

UN AÑO DE PROBLEMAS Villarreal se enfrentó a su ahora expareja, Cruz Martínez, luego de denunciarlo públicamente por presunta violencia física y amenazas de muerte. A partir de ese momento comenzó una disputa legal entre ambos, derivada de la demanda que la intérprete de ‘Insensible a Ti’ presentó contra su exesposo.

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