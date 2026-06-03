¿Tan pronto? Aseguran que terminó el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández

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    ¿Tan pronto? Aseguran que terminó el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández
    Duda. Hasta ahora, ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández han emitido declaraciones públicas sobre los rumores de separación. FOTO: ARCHIVO

La pareja hizo oficial su relación en agosto de 2025, en medio de la tormenta legal y mediática que enfrentaba la cantante con Cruz Martínez

Una vez más, el nombre de Alicia Villarreal se apodera de las tendencias en redes sociales, y esta vez debido a un presunto nuevo escándalo. Medios nacionales reportan que su relación con Cibad Hernández habría llegado a su fin.

“Fuentes cercanas comparten que la pareja ya terminó su relación”, aseguró Ana María Alvarado durante el programa Sale el Sol, declaraciones con las que comenzó una nueva ola de especulaciones en torno a la cantante regiomontana.

Según la conductora de Pájaros en el Alambre, “la pareja decidió acabar la relación porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible seguir juntos”, agregó la periodista. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hecho oficial la ruptura.

¿QUÉ PASÓ CON ALICIA VILLARREAL?

“Cuando tu relación empieza mal de esa manera, Alicia venía arrastrando muchas cosas, sobre todo el problema con Cruz Martínez. Tal vez pensó que la relación con Cibad podría ser un salvavidas”, comentó Joanna Vega-Biestro.

Entre las consecuencias que se atribuyeron a esta relación se encuentra el presunto distanciamiento entre Alicia y algunos de sus hijos, ya que diversos medios señalaron que no aprobaban el romance.

Cuando se dio a conocer la relación, fue la propia Alicia quien confirmó los rumores a través de sus redes sociales.

$!En agosto la estrella mexicana dio a conocer la noticia.
En agosto la estrella mexicana dio a conocer la noticia. FOTO: INSTAGRAM@ALICIAVILLARREAL

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera. Es muy bonito volverse a ilusionar, y si se los comparto es porque no quiero esconderme... Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, escribió la intérprete de 53 años en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la información compartida por Hernández, de 42 años, se dedica a impartir conferencias y pláticas motivacionales, enfocadas principalmente en el empoderamiento femenino.

https://vanguardia.com.mx/show/llega-a-cines-de-mexico-amos-del-universo-nostalgia-ochentera-entre-el-espectaculo-y-la-confusion-EB21130949

UN AÑO DE PROBLEMAS

Villarreal se enfrentó a su ahora expareja, Cruz Martínez, luego de denunciarlo públicamente por presunta violencia física y amenazas de muerte.

A partir de ese momento comenzó una disputa legal entre ambos, derivada de la demanda que la intérprete de ‘Insensible a Ti’ presentó contra su exesposo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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