¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD

Show
/ 9 diciembre 2025
    ¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD
    Razones. según Trevi, estas expresiones incluían que la televisora habría presionado a las autoridades. FOTO: CUARTOSCURO/FACEBOOK

La cantante regia asegura que Pati Chapoy y el dueño de TV Azteca habrían presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento en los 2000

Fue la periodista Sabina Berman quien dió el nuevo detalle de la disputa legal entre Gloria Trevi y Tv Azteca, develando así que la cantante regiomontana demandó en Estados Unidos al empresario Ricardo Salinas Pliego por la cantidad de 180 millones de dólares.

“No lo afirmo yo, ellos son los que lo han afirmado. Ellos decían, gracias a nosotros ella fue encarcelada, ellos decían gracias a que nosotros presionamos a las autoridades logramos que ella fuera metida a la cárcel, creo que todo eso es muy delicado”, dijo Trevi.

Y es que en el adelanto de su próxima entrevista con ‘La Trevi’, se retoman los señalamientos pasados sobre el papel de TV Azteca y de la conductora Patricia Chapoy, a quienes atribuye haber presionado para su encarcelamiento a inicios de los años 2000. La entrevista completa formará parte del programa Largo Aliento.

CAE ‘BOMBA’ EN REDES

La cantante responde que no es ella quien señala responsabilidades, sino que dichas afirmaciones provienen de declaraciones hechas previamente por TV Azteca y algunas de sus filiales.

Berman publicó en su cuenta de X un video que contiene parte de la charla con la intérprete. En el clip, la periodista plantea una pregunta directa sobre el origen de los cinco años que Trevi pasó en prisión en Brasil.

La cantante subraya que estas afirmaciones son delicadas y que espera que puedan revisarse pronto en una corte en Estados Unidos. Berman acompañó el adelanto con un mensaje en el que destaca la demanda por 180 millones de dólares y anuncia la transmisión de la entrevista en televisión abierta.

El adelanto no tardó en generar comentarios en redes sociales, debido al peso histórico del caso y a la confrontación que ha mantenido Trevi durante años con la televisora del Ajusco. El video abrió nuevamente el debate sobre el tratamiento mediático del caso y sobre el impacto que tuvo en la opinión pública.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA ENTREVISTA COMPLETA?

La entrevista con Gloria Trevi se emitirá en el programa Largo Aliento, conducido por Sabina Berman. De acuerdo con la información compartida por la periodista, el episodio se transmitirá este jueves a las nueve de la noche por Canal catorce. Posteriormente, tendrá una retransmisión el sábado de igual forma a las 21:00 horas a través de Canal Once.(Con información de El Universal)

Temas


Demandas
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Gloria Trevi

Organizaciones


TV Azteca

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse