¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD

Fue la periodista Sabina Berman quien dió el nuevo detalle de la disputa legal entre Gloria Trevi y Tv Azteca, develando así que la cantante regiomontana demandó en Estados Unidos al empresario Ricardo Salinas Pliego por la cantidad de 180 millones de dólares.

“No lo afirmo yo, ellos son los que lo han afirmado. Ellos decían, gracias a nosotros ella fue encarcelada, ellos decían gracias a que nosotros presionamos a las autoridades logramos que ella fuera metida a la cárcel, creo que todo eso es muy delicado”, dijo Trevi.

Y es que en el adelanto de su próxima entrevista con ‘La Trevi’, se retoman los señalamientos pasados sobre el papel de TV Azteca y de la conductora Patricia Chapoy, a quienes atribuye haber presionado para su encarcelamiento a inicios de los años 2000. La entrevista completa formará parte del programa Largo Aliento.