¿Otro round? Confirma Gloria Trevi que demandó a Salinas Pliego por 180 MDD
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La cantante regia asegura que Pati Chapoy y el dueño de TV Azteca habrían presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento en los 2000
Fue la periodista Sabina Berman quien dió el nuevo detalle de la disputa legal entre Gloria Trevi y Tv Azteca, develando así que la cantante regiomontana demandó en Estados Unidos al empresario Ricardo Salinas Pliego por la cantidad de 180 millones de dólares.
“No lo afirmo yo, ellos son los que lo han afirmado. Ellos decían, gracias a nosotros ella fue encarcelada, ellos decían gracias a que nosotros presionamos a las autoridades logramos que ella fuera metida a la cárcel, creo que todo eso es muy delicado”, dijo Trevi.
Y es que en el adelanto de su próxima entrevista con ‘La Trevi’, se retoman los señalamientos pasados sobre el papel de TV Azteca y de la conductora Patricia Chapoy, a quienes atribuye haber presionado para su encarcelamiento a inicios de los años 2000. La entrevista completa formará parte del programa Largo Aliento.
#ULTIMAHORA Otra demanda Para salinas Pliego— JUCA Noticias (@JucaNoticias) December 9, 2025
GLORIA TREVI aseguró que TV Azteca y Patricia Chapoy presumían que, gracias a sus “investigaciones”, ella terminó en la cárcel. Por eso ahora los está demandando por 180 millones de dólares. pic.twitter.com/rzB9kqverY
CAE ‘BOMBA’ EN REDES
La cantante responde que no es ella quien señala responsabilidades, sino que dichas afirmaciones provienen de declaraciones hechas previamente por TV Azteca y algunas de sus filiales.
Berman publicó en su cuenta de X un video que contiene parte de la charla con la intérprete. En el clip, la periodista plantea una pregunta directa sobre el origen de los cinco años que Trevi pasó en prisión en Brasil.
La cantante subraya que estas afirmaciones son delicadas y que espera que puedan revisarse pronto en una corte en Estados Unidos. Berman acompañó el adelanto con un mensaje en el que destaca la demanda por 180 millones de dólares y anuncia la transmisión de la entrevista en televisión abierta.
El adelanto no tardó en generar comentarios en redes sociales, debido al peso histórico del caso y a la confrontación que ha mantenido Trevi durante años con la televisora del Ajusco. El video abrió nuevamente el debate sobre el tratamiento mediático del caso y sobre el impacto que tuvo en la opinión pública.
TE PUEDE INTERESAR: ¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA ENTREVISTA COMPLETA?
La entrevista con Gloria Trevi se emitirá en el programa Largo Aliento, conducido por Sabina Berman. De acuerdo con la información compartida por la periodista, el episodio se transmitirá este jueves a las nueve de la noche por Canal catorce. Posteriormente, tendrá una retransmisión el sábado de igual forma a las 21:00 horas a través de Canal Once.(Con información de El Universal)