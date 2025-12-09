¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación

/ 9 diciembre 2025
    ¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación
    Molestia. La nueva Miss Universo abandonó las instalaciones en un Uber y canceló el resto de sus compromisos con la televisora, según confirmaron los presentadores. FOTO: FACEBOOK@MISSUNIVERSO

‘Yo no tengo nada que ver con esas cosas’, afirmó la tabasqueña antes de aprovechar el corte comercial para salir de las instalaciones de la televisora en un Uber, rechazando el transporte que Telemundo había puesto a su disposición.

Desde finales de noviembre, cuando se conoció que Fátima Bosch fue elegida como la nueva Miss Universo, la ola de polémicas y controversias no ha parado. Y tal parece que, tras el tenso encuentro con los conductores de Telemundo, la mexicana decidió abandonar el programa en vivo y no cumplir con el resto de los compromisos pactados para el show Pica y Se Extiende.

Al inicio, la joven tabasqueña lució sonriente e incluso expresó que Telemundo era como su “segunda casa”, pues desde que ganó Miss México había sido recibida por la cadena en varias ocasiones. Sin embargo, la conversación fue tornándose cada vez más incómoda conforme avanzaba la entrevista.

“Primero que nada, súper feliz de volver aquí; apenas gané (Miss México) vine con ustedes. Ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”, dijo Bosch antes de que los cuestionamientos sobre las polémicas de su coronación cambiaran su semblante.

¿QUÉ PASÓ CON FÁTIMA BOSCH EN TELEMUNDO?

Los entrevistadores, Lourdes Stephen y Carlos Adyan, comenzaron a abordar temas controversiales, como las dificultades de visado que afectaron la participación de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, y que, según críticos del certamen, la habrían puesto en desventaja frente a otras concursantes. Bosch respondió de forma prudente, asegurando que todas las participantes deberían tener las mismas oportunidades, aunque entendía que la organización necesitara a alguien con facilidad para viajar.

La tensión aumentó cuando se mencionó a Raúl Rocha Cantú, investigado por la FGR por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y combustible. Bosch se deslindó tajantemente: “Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo”.

Pese a las incómodas preguntas, afirmó que no se arrepentía de haber competido en Miss Universo, aun sabiendo toda la polémica que se desataría después. Aseguró que la sociedad sigue teniendo problemas en aceptar que una mujer gane de forma limpia y por mérito propio.

EL MOMENTO EXPLOSIVO

La situación escaló cuando Carlos Adyan le preguntó por la denuncia penal que Nawat Itsaragrisil —director de Miss Universo Tailandia— habría interpuesto por difamación. Aunque los conductores usaron el término “demanda”, Bosch aseguró que no existía ninguna en su contra y lamentó que toda la entrevista se centrara en escándalos y no en su labor como Miss Universo.

“Yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad... Hay cosas más importantes, como el empoderamiento de la mujer real”, sentenció visiblemente molesta.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y eso? Retrasan estreno de la nueva película de ‘Los Simpson’ en cines para 2027

Y SE MARCHÓ

Al regresar de un corte comercial, Bosch ya no volvió a aparecer en pantalla. Al día siguiente, los presentadores confirmaron que la joven abandonó el foro y canceló el resto de entrevistas pactadas.

Además, revelaron que no aceptó el transporte que Telemundo había asignado para llevarla a su hotel, optando por solicitar un Uber por su cuenta.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

