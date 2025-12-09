¡No soportó! Abandona Fátima Bosch entrevista en Telemundo tras ser cuestionada por polémicas de su coronación

Desde finales de noviembre, cuando se conoció que Fátima Bosch fue elegida como la nueva Miss Universo, la ola de polémicas y controversias no ha parado. Y tal parece que, tras el tenso encuentro con los conductores de Telemundo, la mexicana decidió abandonar el programa en vivo y no cumplir con el resto de los compromisos pactados para el show Pica y Se Extiende. Al inicio, la joven tabasqueña lució sonriente e incluso expresó que Telemundo era como su “segunda casa”, pues desde que ganó Miss México había sido recibida por la cadena en varias ocasiones. Sin embargo, la conversación fue tornándose cada vez más incómoda conforme avanzaba la entrevista. “Primero que nada, súper feliz de volver aquí; apenas gané (Miss México) vine con ustedes. Ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”, dijo Bosch antes de que los cuestionamientos sobre las polémicas de su coronación cambiaran su semblante.

¿QUÉ PASÓ CON FÁTIMA BOSCH EN TELEMUNDO? Los entrevistadores, Lourdes Stephen y Carlos Adyan, comenzaron a abordar temas controversiales, como las dificultades de visado que afectaron la participación de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, y que, según críticos del certamen, la habrían puesto en desventaja frente a otras concursantes. Bosch respondió de forma prudente, asegurando que todas las participantes deberían tener las mismas oportunidades, aunque entendía que la organización necesitara a alguien con facilidad para viajar. La tensión aumentó cuando se mencionó a Raúl Rocha Cantú, investigado por la FGR por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y combustible. Bosch se deslindó tajantemente: “Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo”. Pese a las incómodas preguntas, afirmó que no se arrepentía de haber competido en Miss Universo, aun sabiendo toda la polémica que se desataría después. Aseguró que la sociedad sigue teniendo problemas en aceptar que una mujer gane de forma limpia y por mérito propio.

EL MOMENTO EXPLOSIVO La situación escaló cuando Carlos Adyan le preguntó por la denuncia penal que Nawat Itsaragrisil —director de Miss Universo Tailandia— habría interpuesto por difamación. Aunque los conductores usaron el término “demanda”, Bosch aseguró que no existía ninguna en su contra y lamentó que toda la entrevista se centrara en escándalos y no en su labor como Miss Universo. “Yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad... Hay cosas más importantes, como el empoderamiento de la mujer real”, sentenció visiblemente molesta.