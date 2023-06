Para Ver en el Sillón: ‘El Show: Crónica de un Asesinato’

Todos sabemos la historia d e la “joya de la corona” de Televisa a finales de los 90’s: su chamba como conductor en Pácatelas, el bullying (disfrazado de amistad) con Mario Bezares, y el machismo (disfrazado de encanto) que tenía con las mujeres en sus shows. Y, precisamente, en la mencionada fecha, justo cuando su “patiño” y amigo, “Mayito” se encontraba en el baño, Stanley fue asesinado a sangre fría por sujetos (aunque usted no lo crea) hasta ahora no identificados, convirtiéndose este asesinato en el evento mediático de la década en México y que ha transcendido generación tras generación.

Pocos, contados diría yo, son los productos del entretenimiento mexicano que me dejan con la boca abierta. No es una cuestión de malinchismo y no soy ese espectador que lanza la típica crítica de “si en el póster viene Omar Chaparro o Martha Higareda , mejor ya ni la veo...”, pero desde los tiempos de Luis Buñuel e Ismael Rodríguez, pasando ahora por el cine de Luis Estrada y de Manolo Caro, reitero, son contadas las obras de realizadores nacionales que enriquecen el entretenimiento de este país.

No hay pelos en la lengua, no hay gato encerrado, es más, uno “ya se las huele” con lo que pudo haber pasado y, tal parece, que los únicos que quieren seguir viviendo en su mundo de fantasía y no encaran la verdad, son los mismos “amigos” del creador de la frase “qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero”. Este documental es como bailar el “Gallinazo”: una avalancha de emociones de principio a fin, y sus cinco capítulos de casi 60 minutos te los bebes en una sentada.

¿Dónde?: VIX+

Director: Diego Osorno

Año: 2023

Duración: 5 episodios