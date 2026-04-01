Paul McCartney, Pa’l Norte y Lady Gaga

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/ 1 abril 2026
    Paul McCartney, Pa’l Norte y Lady Gaga

Gaga cierra la década como respetable actriz también al ganar el Oscar

Justo un mes después del estreno en streaming de su documental “Paul McCartney: Man on the Run”, el ex-Beatle estrenó el primer sencillo de su más reciente álbum a estrenarse el próximo 29 de mayo.

Apoyada por un video que recuerda a un álbum de fotografías que en lugar de pasar páginas nos va compartiendo la letra de la balada donde sobresalen la guitarra acústica y un piano, “Days we left behind” (“Los días que dejamos atrás”) es el primer sencillo del álbum que bajo el título de “The Boys of Dungeon Lane” es el primer trabajo discográfico de McCartney en cinco años y según lo anticipa la revista Rolling Stone, al igual que el resto de la producción está impregnada de sus recuerdos de la infancia y por lo mismo tomó para el título su título de uno de los versos de la rola, Dungeon Lane, calle de Liverpool donde vivió siendo un niño.

En paralelo a la salida de este álbum, como bien se informó en estos espacios de manera oportuna, el último fin de semana de marzo fue la ciudad de Monterrey la que se convirtió una vez más en otro ya tradicional festival musical de la temporada: el Pa´l Norte, que la verdad no le pidió nada e incluso para nuestro gusto hizo más ruido que el Vive Latino que comentamos semanas atrás, ya que convocó a grandes bandas de heavy metal como Guns ´N Roses; de rock en español de los 80s y 90s como Maldita Vecindad y los argentinos de Los Fabulosos Cadillacs, para cerrar a todo lo alto con los más contemporáneos The Killers, entre muchos otros más. ¡Felicidades!

Y siguiendo con los festejos sobre todo ya en vísperas del Sábado de Gloria, justamente el pasado sábado 28 de marzo quien estuvo de manteles largos fue Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como la actriz, cantante, compositora y productora Lady Gaga, puesto que fue en la misma fecha, pero del año 1986, vio la primera luz en la ciudad de Nueva York, por lo que llega a las cuatro décadas de vida en su mejor momento particularmente musical luego de haber sido la ganadora en la pasada entrega del Grammy cuando menos de tres galardones para, días después, compartir escenario con los boricuas Bad Bunny y Ricky Martin en el Super Bowl.

Lady Gaga irrumpe con fuerza en la escena musical a fines de la primera década del siglo XX con la salida al mercado de sus primera producción discográfica “The Fame” (2008), el cual incluía temas como “Poker Face” y “Paparazzi”; tras comenzar “The Fame Ball Tour” lanza su EP “The Fame Monster” (2009), que contenía éxitos como “Bad Romance” y “Telephone”, a dueto con Beyoncé, y es a partir de su siguiente álbum “Born This Way” (2011) que llega a número uno a pesar de críticas por el parecido del tema homónimo a un tema clásico de Madonna, Gaga cierra la década como respetable actriz también al ganar el Oscar la Mejor Canción del 2018.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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