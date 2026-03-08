Pesado enciende “La Fiesta del Acordeón” en Saltillo

Show
/ 8 marzo 2026
    Pesado enciende “La Fiesta del Acordeón” en Saltillo
    Tres legendarias bandas de la música norteña se presentaron en el Auditorio del Parque Las Maravillas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA.

La agrupación regiomontana, una de las favoritas de los saltillenses, regresó a la ciudad y ofreció un concierto cargado de éxitos de ayer y ahora, invitados sorpresa y un cierre especial

El acordeón sonó fuerte y el público respondió con coros que hicieron vibrar el Auditorio del Parque Las Maravillas, cuando el grupo Pesado apareció en el escenario poco después de la medianoche para encabezar La Fiesta del Acordeón en Saltillo, en una noche que terminó convirtiéndose en una larga celebración de música texana y norteña.

La velada comenzó con las presentaciones grupo Sólido y El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, que prepararon el ambiente antes de la llegada del grupo regiomontano.

Cuando el reloj ya había pasado de las 00:00 horas, Pesado tomó el escenario y abrió su presentación con “Te voy a amar”, provocando que los miles de asistentes cantaran desde el primer momento. Sin pausa siguieron “Lástima me das” y “Mundo de amor”, temas que mantuvieron el ambiente encendido entre los seguidores del género.

La agrupación, integrada por Beto Zapata (voz y acordeón), Pepe Elizondo (bajo eléctrico), Julio Tamez (bajo sexto) y Luis Mario Garza (batería), expresó su gusto por regresar a Saltillo, una de las ciudades que les abrió su camino al éxito, recordando sus presentaciones en los años 90 en los lugares de moda como el Fiesta Rodeo.

El recorrido musical continuó con “Le creí” y después “Te amaré”, tema que el grupo grabó a dueto con el cantante español Miguel Bosé.

Uno de los momentos más intensos llegó con “Humíllate”, uno de los éxitos más coreados del repertorio norteño del grupo.

La sorpresa de la noche llegó cerca de la 1:10 de la madrugada, cuando Louie Padilla, vocalista de La Firma, subió al escenario para interpretar junto a Pesado el tema “Son cosas del amor”, provocando una de las ovaciones más fuertes de la velada.

La música se extendió hasta las primeras horas del día. El cierre tuvo un momento especial cuando Emiliano Zahena, sobrino de Beto Zapata, apareció en el escenario para interpretar Mi mayor anhelo acompañado de mariachi, en un final que mezcló emoción familiar y tradición musical.

La presentación marcó además el regreso de Pesado a Saltillo después de su participación el 15 de septiembre de 2025, cuando amenizaron las celebraciones de Independencia en la Plaza de Armas de la ciudad.

Así, entre acordeones, clásicos románticos que incluyeron las canciones “viejitas pero bonitas”, y un público que permaneció al borde de la butaca hasta entrada la madrugada, quedó claro que la conexión entre Pesado y Saltillo sigue tan fuerte como siempre.

