Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida se disputan los Billboard de la Música Latina

El cantante mexicano Peso Pluma encabeza con 17 candidaturas la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, seguido de su compatriota Tito Double P, con 15, y del grupo californiano Fuerza Regida, con 12, según anunciaron este miércoles la cadena Telemundo y Billboard.

La gala se celebrará el 22 de octubre en Miami, donde se entregarán 47 galardones que abarcan desde el pop latino y la música tropical hasta el regional mexicano.

Peso Pluma, uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, compite en las categorías de artista del año y de artista regional mexicano del año, entre otras. Cuatro canciones grabadas junto con Tito Double P suman nueve de sus candidaturas.