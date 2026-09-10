Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida se disputan los Billboard de la Música Latina

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    Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida se disputan los Billboard de la Música Latina
    Evento. La nueva edición de los Billboard de la Música Latina reunirá a figuras del regional mexicano, pop latino y música tropical. FOTO: ARCHIVO
Israel García
por Israel García

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La ceremonia se transmitirá el próximo 22 de octubre en México a través de Telemundo Internacional

El cantante mexicano Peso Pluma encabeza con 17 candidaturas la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, seguido de su compatriota Tito Double P, con 15, y del grupo californiano Fuerza Regida, con 12, según anunciaron este miércoles la cadena Telemundo y Billboard.

La gala se celebrará el 22 de octubre en Miami, donde se entregarán 47 galardones que abarcan desde el pop latino y la música tropical hasta el regional mexicano.

Peso Pluma, uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, compite en las categorías de artista del año y de artista regional mexicano del año, entre otras. Cuatro canciones grabadas junto con Tito Double P suman nueve de sus candidaturas.

ENTRE ‘FAMILIA’

Tito Double P opta también a artista del año y debe nueve de sus quince menciones a esas colaboraciones, cinco de ellas por ‘Daño’.

Fuerza Regida aspira a artista del año y a artista latino global del año, y su tema ‘Marlboro Rojo’ compite en cuatro categorías.

DE COLOMBIA PÁL MUNDO

La colombiana Karol G lidera entre las mujeres con nueve candidaturas, entre ellas artista del año y gira del año. Su canción con el mexicano Marco Antonio Solís, ‘Coleccionando heridas’, opta a canción del año en pop latino.

El bachatero Prince Royce suma ocho categorías, entre ellas artista tropical del año, y el puertorriqueño Bad Bunny, siete, incluidas artista del año, gira del año y compositor del año.

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La edición estrena la categoría de artista de los fans, que decidirá el público entre los cinco cantantes con más candidaturas y cuyo ganador se dará a conocer durante la ceremonia.

La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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