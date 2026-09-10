‘Yo no me salí, me sacaron’: rompe Gala Montes el silencio sobre ‘La Casa de los Famosos México’

Se cumplió el deseo de los fanáticos del chismecito, ya que Gala Montes por fin rompió el silencio sobre lo que pasó y provocó su abandono de ‘La Casa de los Famosos México’ a tan solo casi dos días de haber ingresado al reality show. “Yo me salí del confe porque me estaba bajando, entonces se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un put* tampón o lo que fuera, entonces me fui ahí y abrí la put* puerta y me salí de la casa y les pedí un tampón”, dijo la villana de telenovelas. Montes explicó desde su perfil e Instagram que no estaba bajo sustancias y que el que comenzara su periodo la llevó a pedir ayuda a la producción, cosa que no consiguió, y fue llevada a una sesión con la psicóloga del staff.

¿QUÉ LE PASÓ A GALA MONTES? La protagonista de ‘Diseñando Tu Amor’ relató que fue llevada al límite de su personalidad por lo que estaba pasando, asegurando que cedió con varias instrucciones que ledwdd fueron dadas, pero ella esperaba ser ayudada. “Yo no me quería salir, me sacaron. Estaba a toda madre, rehabilitada, sin fumar, boxeando, wey, durmiendo a mis horas”, dijo la también cantante. Cuando Gala reingresó a la casa, la psicóloga habló con ella y la cuestionó sobre lo que tenía; le dijo que “ya no era la misma de antes”, que “no le podía dar un brote psicótico” y que les “preocupaba su estado”, contradicciones, según las palabras de Gala.

EN CONTRA DE JOANNA VEGA-BIESTRO Montes confesó que las palabras de la psicóloga sí la hicieron enojar mucho, pero no al grado de lo que ha comentado la periodista Joanna Vega-Biestro, quien afirmó que, según sus fuentes, Gala se puso muy agresiva y por eso la sacaron del reality. Aseguró que no es drogadicta, pero que sí consume mariguana desde el distanciamiento con su sobrina Alabama, hija de su hermana Beba Montes.

Gala advirtió a Vega-Biestro que no mintiera, dijo que sus fuentes le están dando información errónea y adelantó que después terminará de contar la historia; de momento, dejó claro que no era su intención quedar fuera del reality. “Eso es confidencial, pendej*, eso se llama acoso y hostigamiento”, dijo al referirse a las declaraciones de lo que habría pasado en el confesionario de la casa y que habría llevado a Gala a dejar el show.

NO SON SUS FAVORITOS Aunque no ha dicho en qué términos quedó con la producción, sí habló sobre a quienes apoya libremente y con quienes se mantiene lejos. “Me desperté y llega el put* Ese Pérez, me abraza, que a mí me caga, yo no quería que ese wey me abrazara porque me surra”, dijo Gala al desmentir las noticias que ya pudo ver sobre su paso por la casa.

También se lanzó en contra de Gema Garoa: “Gema tampoco me cae chido, Karina por eso ni me toca porque ella sí entiende la vibra”. “Y luego ese puto diciendo que yo me comí 6 paquetes de jamón, mi rey, eso comerás tú en tu casa, bebé, ni yo, aunque me esté muriendo de hambre”, explicó sobre los famosos paquetes de jamón desaparecidos, aclarando que solo pudo comerse 3 rebanadas por la noche que despertó.

Hasta la tarde de este jueves, la producción no se había pronunciado sobre las declaraciones de Montes para desmentir la versión o confirmar el penoso momento.