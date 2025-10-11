¿Plagio? Desatan polémica por el ‘parecido’ entre nueva canción de Taylor Swift y una de Luis Miguel

No todo ha sido diamantina, fiesta, récords y éxito para Taylor Swift tras el lanzamiento de su más reciente álbum ‘The Life of a Showgirl’. Desde hace días ha comenzado a hacer ruido la supuesta similitud entre una de las nuevas canciones y un éxito muy conocido del cantante mexicano Luis Miguel. Y es que usuarios en redes sociales han generado polémica al comparar fragmentos de ‘Opalite’ con el tema ‘1+1=2 Enamorados’, de 1982, señalando coincidencias melódicas que han abierto un intenso debate entre los seguidores de ambos artistas. “Estaba escuchando ‘Opalite’ de Taylor Swift y sentí que ya la había oído en otro lado... mamón (flipo), es ‘1+1=2 Enamorados’ de Luis Miguel”, escribió Fernando, un usuario de X (antes Twitter), según reporta EFE.

#taylorswift #mexico #mexican #opalite ♬ original sound - Somos mitú @somosmitu Debate en la redes tras el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, “The Life Of a Showgirl”, del que se desprende el sencillo “Opalite”, el cual según fanáticos de Luis Miguel presenta similitudes con “1 + 1 = 2 Enamorados”, uno de los primeros éxitos del Sol de México, lanzado en 1982. Los fan de Luis Miguel argumentan que el ritmo, instrumentación y atmósfera de “Opalite” se parecen a “1 + 1 = 2 Enamorados”. ¿Tú qué opinas? 🎥: Luis Miguel | Taylor Swift / YT #luismiguel

EN DETALLES Algunos internautas compararon el caso con el de Olivia Rodrigo y Paramore, cuando surgieron acusaciones de plagio por las similitudes entre “Good 4 U”, de Rodrigo, y “Misery Business”, de la banda estadounidense. “Yo sabía que ‘Opalite’ sonaba idéntica a ‘1+1=2 Enamorados’ de Luis Miguel. ¡Estaría interesantísimo ver qué onda con esto! Recuerden que Paramore por menos le ganó la demanda a Olivia Rodrigo”, comentó otra usuaria en redes sociales. En Instagram también proliferaron los videos comparativos entre ambas canciones. Algunos usuarios destacaron los paralelismos en las letras, como estos fragmentos: “Oh oh oh oh, oh my Lord / Never made no one like you before / You had to make your own sunshine / But now the sky is opalite”, de Swift, y “Somos dos, dos enamorados, de un amor dulce, libre y claro, al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos”, de Luis Miguel.

Yo sabía que Opalite sonaba idéntica a 1+1= 2 enamorados de Luis Miguel 🤝❤️



Estaría interesantísimo ver qué onda con esto! Recuerden que Paramore por menos le ganó la demanda a Olivia Rodrigo 🫠



Taylor Swift vs Luis Miguel #TSTheLifeofaShowgirl pic.twitter.com/eWaDxro9Q1 — i can do it with a broken heart 💔🥹✨ (@ollgLari7) October 4, 2025

¿O SEA, SÍ SE INSPIRÓ? Aunque muchos han sido críticos, otros han optado por verlo con humor o incluso con orgullo, celebrando que Swift pudiera haberse inspirado en artistas latinos. “Cuando suena esta canción (‘Opalite’) ganamos los fans de Taylor Swift y Luis Miguel”, escribió María en Instagram junto a una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a ambos en un escenario. “Mi adorada Taylor se inspiró en el mismísimo Luis Miguel para ‘Opalite’”, compartió otra seguidora de la cantante en X.

DOS CAMINOS Y UNA MELODÍA “1+1=2 Enamorados” forma parte del disco debut de Luis Miguel, “Un Sol”, lanzado en 1982. El tema fue compuesto por Rubén Amado y Javier Santos, y también se popularizó ese mismo año en España en la voz de Pedro Marín, aunque la versión del mexicano fue la más reconocida. El pasado 3 de octubre, Swift lanzó ‘The Life of a Showgirl’, un álbum que ha dividido opiniones entre sus seguidores y la crítica, marcando su regreso a un pop de tono más ligero.