Polémica en los Oscar: recuerdan a Timothée Chalamet sus críticas al ballet y la ópera

Desde la prensa y las redes sociales se especulaba que Timothée Chalamet se quedaría lejos del Oscar a Mejor Actor, y mientras ese pronóstico se cumplía, la producción de la ceremonia no dejó pasar la oportunidad de recordarle el error de sus palabras al despreciar y minimizar disciplinas artísticas como el ballet y la ópera. En el discurso de introducción, el conductor Conan O’Brien se encargó de que el tema —que desde hace días arde en redes sociales— no pasara desapercibido. “La seguridad es extremadamente estricta esta noche. Me han dicho que hay preocupación por ataques tanto de la comunidad de la ópera como del ballet”, dijo O’Brien, cuando parecía que se referiría a un conflicto bélico.

¿CÓMO RESPONDIERON A TIMOTHÉE CHALAMET? Chalamet llegó al evento nominado por su personaje en ‘Marty Supreme’; sin embargo, desde su paso por la alfombra roja se mantuvo alejado de la prensa y desfiló en solitario. Solo fue captado entre el público cuando se hizo el chiste sobre sus declaraciones. Minutos después llegó otro momento que volvió a poner el tema sobre la mesa: el número musical de la película ‘Pecadores’.

Mientras se realizaba la presentación de la canción “I Lied to You”, apareció en el escenario la bailarina profesional de ballet Misty Copeland, quien participó en el número interpretado como una crítica y burla dirigida al actor. Aunque las cámaras no enfocaron directamente al protagonista de Dune, la tensión y las risas se hicieron notar en el ambiente, mientras que en redes sociales muchos usuarios celebraban el momento como una forma de “poner en la tierra” a Chalamet.

¿QUÉ DIJO TIMOTHÉE CHALAMET? “No quiero estar en el ballet ni en la ópera... mantengamos esto vivo, aunque ya a nadie le importe”, dijo días atrás el actor en una charla que sostuvo con Matthew McConaughey durante un foro organizado por CNN y Variety.

Para medios especializados y usuarios en redes sociales, estas declaraciones no solo fueron un “balazo en el pie” en su camino al Oscar, sino también un comentario considerado como un desaire hacia las artes escénicas en general.

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