Por culpa de la ‘logística’: Pink cancela conciertos en CDMX mientras está de conductora en el programa de Kelly Clarkson

Una más que le hacen a los fans mexicanos, y esta vez fue por parte de la cantante P!nk, quien canceló oficialmente los dos shows agregados que completarían el ‘Summer Carnival Tour’, de acuerdo con Ocesa. Fue a través de un comunicado que la empresa mexicana dio la mala noticia, dejando a los fans de los sold out con ganas de ver a la irreverente cantante y la serie de acrobacias que realiza en cada show. Después de más de una década sin presentarse en el país, la cantante estadounidense informó, a través de un comunicado, que los shows del 26 y 27 de abril en el Estadio GNP no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos relacionados con el montaje del espectáculo.

¿QUÉ PASÓ CON PINK? Según el documento difundido en redes sociales, la situación es ajena tanto a la intérprete como al promotor del recinto, lo que impidió continuar con la planificación del evento. La visita de Pink era una de las más esperadas dentro de la agenda musical de este año. De hecho, la alta demanda provocó que, tras agotarse rápidamente los primeros boletos, se abriera una segunda fecha en la capital mexicana. En 2024, con ‘Summer Carnival’, la intérprete ofreció 131 conciertos en 15 países, lo que consolidó el tour más ambicioso de su carrera, el cual cerró con una presentación en Florida en noviembre del mismo año.

EL REEMBOLSO La promotora detalló que se habilitará un proceso de reembolso automático para quienes adquirieron sus boletos en línea. El dinero se devolverá directamente a la tarjeta con la que se realizó la compra, incluyendo los cargos por servicio. En el caso de quienes compraron sus entradas en taquilla, deberán acudir al mismo punto de venta para solicitar la devolución correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición, la cantante de ‘So What’ no se había pronunciado ni lanzado algún comunicado, lo que tendría molestos a los fans por el nulo interés hacia el público mexicano. (Con información de El Universal).

