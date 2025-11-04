¡Por el debut de ‘Frankenstein’! Así fue la visita de Guillermo Del Toro, Jacob Elordi y Oscar Issac a México

/ 4 noviembre 2025
    ¡Por el debut de ‘Frankenstein’! Así fue la visita de Guillermo Del Toro, Jacob Elordi y Oscar Issac a México
    Visita. Con su característico atuendo negro y un foulard rojo, Del Toro, acompañado de los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi, saludó a decenas de fans que se aglomeraron en la entrada del colegio. FOTO: CUARTOSCURO

El director tapatío se dio el tiempo para apapachar a sus fans: firmó juguetes, pósters, boletos, libros y dibujos a todos los que se lo pidieron, y él mismo se tomó todas las selfies posibles mostrándose abierto a recibir la admiración de sus fans

Frankenstein, “la criatura más bella” de Guillermo del Toro, está en el país y, apenas pasado el Día de Muertos, mostró su rostro en el Colegio de San Ildefonso, en el corazón de la Ciudad de México.

Con su característico atuendo negro y un foulard rojo, Del Toro, acompañado de los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi, saludó a decenas de fans que se aglomeraron en la entrada del colegio.

Emocionados, llevaron carteles de todas las películas y monstruos del realizador tapatío para que les estampara su firma en sus objetos, algo a lo que accedió él entre las vallas colocadas.

¿QUÉ PASÓ CON GUILLERMO DEL TORO EN MÉXICO?

Del Toro no estuvo solo, y es que en imágenes difundidas en plataformas como X o Tik Tok se pudo observar a los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi, protagonistas de la cinta, desfilando por el lugar y siendo recibidos con aplausos, porras y muchos gritos reflejando el amor de la audiencia asistente.

“Es conmovedor lo que sucede y yo pienso en lo mucho que significó un cineasta o una película para mí. Es a lo que me transporta cuando veo esos sentimientos y es algo muy de ellos, es su sentimiento”, contó Del Toro al ser cuestionado por esas muestras de afecto.

Otro de los que vivió de cerca el amor de los fans fue el guatemalteco Oscar Issac, quien es otro de sus personajes.

“Es impresionante ver el efecto de Guillermo en sus fans, en sus creaciones, en su universo. Fue algo fascinante descubrir esta percepción que tiene un clásico y construirlo desde su visión. Ahora estando aquí en México veo que tiene ese efecto de enamorarnos con sus creaciones, con su encanto”, dijo Isaac en español.

LA LLEGADA AL STREAMING

Elordi, siguiendo el ejemplo del cineasta, se acercó a los fans, firmó algunos objetos y hasta posó para las selfies, un gesto que agradecieron sus seguidoras, sorprendiendo a los fans debido a que en ocasiones el protagonista se ha portado reacio a convivir con sus seguidores o la prensa en eventos.

El director mexicano, autor de ‘El espinazo del diablo’ (2001) y ‘El laberinto del fauno’ (2006), ha declarado en numerosas ocasiones que ‘Frankenstein’ es el libro más importante de su vida y ha trabajado durante décadas en su adaptación ideal.

TE PUEDE INTERESAR: Es oficial: presenta Juan Osorio a Silvia Navarro como protagonista de ‘Amor en custodia’ de Televisa

‘Frankenstein’ de Del Toro debutó en el Festival de Venecia el 30 de agosto pasado, y desde entonces se ha proyectado en algunos cines y foros culturales de distintos países.

En México, el filme se proyectará en salas seleccionadas y recintos culturales como la Cineteca Nacional o Cinemas Alameda, donde desde el 23 de octubre se realizan funciones previo a su estreno en la plataforma de streaming. (Con información de Reforma, El Universal y EFE)

